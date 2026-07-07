عذرخواهی رودری از سیلوا پس از جنجال پایان بازی
رودری پس از پیروزی اسپانیا مقابل پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بابت رفتارش در پایان مسابقه از برناردو سیلوا عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس اسپانیا و پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که با برتری یک بر صفر لاروخا و صعود این تیم به جمع هشت تیم پایانی همراه شد، با حاشیهای میان رودری و برناردو سیلوا نیز همراه بود.
در حالیکه اسپانیا با گل دقیقه ۹۱ میکل مرینو به پیروزی رسید، رودری پس از از دست رفتن یکی از موقعیتهای برناردو سیلوا واکنشی نشان داد که باعث ناراحتی هافبک پرتغال و شکلگیری تنشی کوتاه میان دو بازیکن شد؛ اتفاقی که تا حدی جشن صعود اسپانیا را تحتالشعاع قرار داد.
رودری که در این مسابقه عملکرد درخشانی داشت و با ۱۰۶ لمس توپ و ۸۷ پاس صحیح یکی از بهترین بازیکنان میدان بود، پس از پایان بازی مسئولیت رفتارش را پذیرفت و از همتیمی سابقش در منچسترسیتی عذرخواهی کرد.
او در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «قبلاً هم گفتهام که اشتباه کردم. بعد از اینکه برناردو آن موقعیت را از دست داد، خوشحالی کردم و این کار درستی نبود. همان لحظه از او عذرخواهی کردم. رابطه نزدیکی با هم داریم و موضوع همانجا تمام شد.»
اسپانیا با این پیروزی راهی مرحله یکچهارم نهایی شد و پرتغال نیز از دور رقابتهای جام جهانی کنار رفت.