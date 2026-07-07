ترکیب تیم ملی آرژانتین و مصر: جدال حساس در آتلانتا
تیمهای ملی آرژانتین و مصر امشب در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند.
به گزارش ایلنا، مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب با برگزاری دیدار تیمهای ملی آرژانتین و مصر ادامه پیدا میکند؛ مسابقهای که از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی در ورزشگاه مرسدسبنز شهر آتلانتا برگزار خواهد شد. قضاوت این دیدار بر عهده فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی، خواهد بود.
آرژانتین برای رسیدن به این مرحله، مسیر دشواری را پشت سر گذاشت. شاگردان لیونل اسکالونی پس از تساوی یک بر یک مقابل کیپورد در پایان وقتهای قانونی، در وقتهای اضافه با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسیدند و جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی را کسب کردند. لیونل مسی، لیساندرو مارتینز و کریستین رومرو گلزنان آلبیسلسته در آن مسابقه بودند.
کادر فنی آرژانتین برای این مسابقه تغییراتی در ترکیب اصلی ایجاد کرده و لئاندرو پاردس از ابتدا در ترکیب قرار گرفته است تا در کنار رودریگو دیپل، الکسیس مکآلیستر و انزو فرناندز، خط میانی این تیم را تشکیل دهد.
در سوی مقابل، تیم ملی مصر نیز پس از دیداری فشرده برابر استرالیا و تساوی یک بر یک در پایان ۱۲۰ دقیقه، موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ حریف خود را شکست دهد و به جمع ۱۶ تیم برتر رقابتها راه یابد.
دو تیم آخرین بار در یک دیدار دوستانه در سال ۲۰۰۸ مقابل یکدیگر قرار گرفتند که آن مسابقه با پیروزی ۲ بر صفر آرژانتین به پایان رسید.
برنده این دیدار ضمن صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در دور بعدی برابر برنده دیدار سوئیس و کلمبیا قرار خواهد گرفت.
ترکیب آرژانتین: دیبو مارتینز، مولینا، رومرو، لیساندرو مارتینز، تالیافیکو، پاردس، دیپل، مکآلیستر، انزو فرناندز، خولین آلوارز، مسی.
ترکیب مصر: مصطفی، ابراهیم، هانی، ربیعه، حافظ، عاشور، زیکو، لاشین، عطیه، صلاح، حسن.