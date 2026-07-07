طعنه سنگین ونگر به پروژه کلوپ
«مشکلات آلمان فراتر از سرمربی است!»
آرسن ونگر با تردید درباره توانایی یورگن کلوپ برای بازگرداندن آلمان به قله فوتبال صحبت کرد و تأکید داشت که بحرانهای ریشهای مانشافت، با تغییر سرمربی حلشدنی نیست.
به گزارش ایلنا، آرسن ونگر هشدار داده است که یورگن کلوپ ممکن است آن نسخه جادویی و نجاتبخشی نباشد که آلمان پس از عملکرد فاجعهبارش در جام جهانی ۲۰۲۶ به آن نیاز دارد. در شرایطی که قرار است کلوپ جانشین یولیان ناگلزمان شود، انتظارات از او به شدت بالا رفته است، اما ونگر اعتقاد دارد مأموریت پیشرو بسیار پیچیدهتر از انتخاب یک مربی انگیزشی و در کلاس جهانی است.
ونگر که در پادکست «آینفاخ مال لوپن» تونی کروس صحبت میکرد، تردیدهای خود را اینگونه ابراز کرد: "نام کلوپ به آلمان این امید را میدهد که به بالاترین سطح بازگردد. اما اینکه آیا این انتخاب همه چیز را تغییر خواهد داد یا خیر، مطمئن نیستم. شما مشکلات بزرگتری در آلمان دارید. باز هم میگویم: من اصلاً کیفیت او را زیر سؤال نمیبرم. اما نمیدانم آیا او به تنهایی میتواند تمام مشکلات آلمان را حل کند یا خیر. او مرد باهوشی است و خودش هم این را میداند."
قیاس با کارلو آنچلوتی در برزیل
سرمربی سابق آرسنال برای روشنتر شدن منظورش، نگاهی به فوتبال آمریکای جنوبی انداخت؛ جایی که یک غول مربیگری دیگر نیز برای تغییر سرنوشت یک قدرت سنتی فوتبال دنیا به شدت دستوپا میزند. او با اشاره به وضعیت فعلی برزیلِ بحرانزده پس از شکست تلخ و شگفتانگیز ۲ بر ۱ مقابل نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی (مسابقهای که خود ونگر از نزدیک تماشاگر آن بود)، تأکید کرد که حتی پرافتخارترین سرمربیان دنیا نیز به استعداد و کیفیت بازیکنانی که در اختیار دارند، محدود هستند.
ونگر در این خصوص گفت: "هیچکس کیفیت کلوپ را زیر سؤال نمیبرد. او یک سرمربی تراز اول است. با این حال، شما این وضعیت را در برزیل هم میبینید؛ کارلو آنچلوتی را برای آنها آوردید، اما آنها هنوز همان بازیکنان قبلی هستند. بازیکنان خوب به یک مربی بزرگ نیاز دارند و مربیان بزرگ هم به بازیکنان خوب محتاج هستند. شما به هر دوی اینها در کنار هم نیاز دارید."
فقدان گلزن تمامعیار و بیرحم در خط حمله
یک خلاء تاکتیکی مشخص که ونگر به آن اشاره کرد، نبود شماره ۹ درجه یک و با کلاس جهانی در ترکیب ژرمنهاست. در حالی که سایر کشورهای حاضر در جام جهانی برای عبور از مراحل سخت و فشرده حذفی به مهرههای کلیدی و تمامکننده خود متکی هستند، مانشافت در سالهای اخیر برای پیدا کردن یک منبع مطمئن گلزنی به شدت با مشکل مواجه بوده است.
سرمربی اسبق توپچیها در ادامه توضیح داد: "فکر نمیکنم او (ناگلزمان) اشتباه بزرگی در این تورنمنت مرتکب شده باشد. آلمان در حال حاضر کمبودهایی دارد؛ این تورنمنت نشان میدهد که داشتن یک گلزن واقعی چقدر اهمیت دارد. شما به بازیکنی نیاز دارید که در لحظات تعیینکننده گلزنی کند، مثل هری کین در انگلیس. اما آلمان در حال حاضر چنین بازیکنی ندارد."
آغاز عصر جدید زیر نظر کلوپ
با پایان یافتن دوران استراحت خودخواسته کلوپ، فشارها روی او برای موفقیت در تیم ملی به شدت سنگین است. فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) اختیارات گستردهای به او داده تا ساختار تیمهای پایه و هویت بنیادی تیم ملی را بازسازی کند.
در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال آلمان امیدوارند کلوپ بتواند موفقیتهای چشمگیرش در آنفیلد را این بار روی نیمکت تیم ملی تکرار کند، ارزیابی دقیق ونگر نشان میدهد که تا زمان حل نشدن مشکل پرورش استعدادها در این کشور، میزان تأثیرگذاری این مربی بزرگ نیز ممکن است محدود باشد. در حال حاضر، افکار عمومی در آلمان همچنان خوشبین هستند، اما هشدار این پیرمرد فرانسوی افسانهای، یادآوری تلخ و هوشیارکنندهای از نبرد سختی است که سرمربی جدید پیشرو دارد.