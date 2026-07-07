به گزارش‌ خبرنگار ایلنا، بکی دیگر از گزینه‌های نقل و انتقالات تابستانی پرسپولیس مهاجم جنوبی فولاد خوزستان است که به پایان قرارداد با این تیم رسیده و طی روزهای اخیر بحث انتقالش به دهوک عراق که تحت هدایت یحیی گل‌محمدی است، داغ شده است.

سلیمانی که زیر نظر یحیی گل‌محمدی و در ادامه حمید مطهری نمایش چشمگیری داشت و توانست عملکرد موفق خود را که در لباس ملوان و دوران سربازی پشت سر گذاشته بود، تکرار کند، در حالیکه سودای لژیونر شدن را در سر داشت، اکنون با گزینه دیگری مواجه شده است.

پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود چشم به مذاکره با این بازیکن دوخته است و پیشنهادت نشستی در این خصوص را داده است.

این در حالیست که قرمزهای تهرانی چند گزینه دیگر هم برای تقویت خط حمله خود در نظر دارند و به دنبال ارزیابی شرایط نقل و انتقالاتی خود ‌در این فاز هستند.

پوریا شهرآبادی، احسان محروقی، کسری طاهری و … از جمله نفراتی هستند که ضمن جوانی از عملکرد موفقی در فصل گذشته برخوردار بودند و به واسطه آن توجه اردوگاه قرمز را به خود جلب کرده‌اند و اکنون محمد سلیمانی نیز به این جمع اضافه شده است.

باشگاه پرسپولیس به زودی روند مذاکرات با این بازیکن را نیز دنبال خواهد کرد و شرایط ویژه او که بازیکنی آزاد محسوب می‌شود شاید در روند نقل و انتقالات تاثیر بزرگی داشته باشد.

باید دید این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا پرسپولیس به سراغ دیگر گزینه‌های خود خواهد رفت.

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