دژ مستحکم یاکین در ونکوور
ترکیب احتمالی سوئیس برای متوقف کردن آتشبازی کلمبیا
تیم ملی سوئیس با تکیه بر کارنامه بدون شکست خود، با کمترین تغییر تاکتیکی آماده میشود تا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل خط حمله آتشین کلمبیا صفآرایی کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئیس در مرحله یکهشتم نهایی رقابتها با یکی از بزرگترین آزمونهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ روبرو میشود؛ جایی که آنها باید به مصاف کلمبیا بروند. شاگردان مراد یاکین در حالی گام به این مسابقه میگذارند که تا اینجای تورنمنت بدون شکست بودهاند و با نمایشی کاملاً منظم و منضبط، جاهطلبی بزرگی برای بازگشت به مرحله یکچهارم نهایی پس از چند دهه دوری دارند.
این تیم اروپایی موفق شد به عنوان صدرنشین از گروه خود صعود کند و در مرحله قبلی نیز فرم ایدهآل خود را با پیروزی ۲-۰ مقابل الجزایر به رخ کشید؛ مسابقهای که با گلزنی بریل امبولو و دن ندویه همراه بود. اکنون در مواجهه با کلمبیایی که آنها نیز همچنان بدون شکست هستند و قدرت تدافعی فوقالعادهای از خود نشان دادهاند، سوئیس برای عبور از این سد محکم و رسیدن به جمع هشت تیم پایانی، به ارائه بهترین نسخه از بازی خود نیاز دارد.
یک شاسی تدافعی محکم برای تاکتیکهای یاکین
در ترکیب احتمالی سوئیس انتظار نمیرود که غافلگیری یا سورپرایز بزرگی دیده شود. گرگور کوبل همچنان به عنوان دروازهبان فیکس درون دروازه خواهد ایستاد و خط دفاعی متشکل از دنیس زکریا، نیکو الودی، مانوئل آکانجی و ریکاردو رودریگز از او محافظت خواهند کرد.
حضور آکانجی در قلب خط دفاعی برای سازماندهی عقب زمین و مهار سرعت بازیکنایی مانند لوئیس دیاز و جان آریاس، که دو تهدید هجومی بزرگ کلمبیا به شمار میروند، بسیار حیاتی و تعیینکننده خواهد بود. ریکاردو رودریگز نیز تجربه بالای خود را در جناح چپ به کار خواهد بست؛ آن هم در مسابقهای که تمرکز صددرصدی و ۹۰ دقیقهای را میطلبد.
رهبران نقشه سوئیس برای صعود
در کمربند میانی زمین، انتظار میرود که گرانیت ژاکا بار دیگر در کنار رمو فرولر، به عنوان مهرههای کلیدی و محوری تیم ایفای نقش کند. هر دو بازیکن نقشی اساسی در برقراری تعادل در ترکیب سوئیس، کنترل جریان بازی و صد البته خنثی کردن بازیسازی و خلاقیت جیمز رودریگز خواهند داشت.
کمی جلوتر در فاز تهاجمی، یوهان مانزامبی، دن ندویه و روبن وارگاس وظیفه حمایت و تغذیه بریل امبولو را بر عهده دارند؛ مهاجمی که پس از گلزنی برابر الجزایر با روحیهای بالا و راندمانی خوب گام به این مسابقه میگذارد و همچنان امید اول گلزنی و پیکان اصلی خط حمله تیمش است.
ترکیب احتمالی سوئیس:
گرگور کوبل، دنیس زکریا، نیکو الودی، مانوئل آکانجی، ریکاردو رودریگز، رمو فرولر، گرانیت ژاکا، یوهان مانزامبی، دن ندویه، روبن وارگاس و بریل امبولو.