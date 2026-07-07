ستاره جوان در یک قدمی پرسپولیس
کسری طاهری با پیکان خداحافظی کرد(عکس)
کسری طاهری، مهاجم جوان و آیندهدار پیکان، با انتشار پیامی از این باشگاه خداحافظی کرد.
به گزارش ایلنا، کسری طاهری، ستاره جوان تیم فوتبال پیکان، با انتشار پیامی رسماً جدایی خود از جمع خودروسازان را اعلام کرد تا پرونده حضورش در این تیم بسته شود.
در حالی که هنوز انتقال این بازیکن بهصورت رسمی از سوی باشگاه پرسپولیس اعلام نشده، اما شنیدهها حاکی از آن است که طاهری در آستانه پیوستن به سرخپوشان پایتخت قرار دارد و در صورت نهایی شدن مذاکرات، بهزودی قرارداد خود را با پرسپولیس امضا خواهد کرد. جذب این بازیکن جوان میتواند یکی از خریدهای آیندهنگرانه سرخها برای فصل جدید محسوب شود.