جدال پادشاه و فرعون در آتلانتا

به گزارش ایلنا، آرژانتین در حالی به مرحله حذفی قدم گذاشت که با کسب پیروزی در هر سه بازی دور گروهی، فرم فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده بود. مدافعان عنوان قهرمانی جهان در فاز تهاجمی و تدافعی بسیار کارآمد ظاهر شدند و میانگین ۲.۷ گل در هر بازی را ثبت کردند، در حالی که تنها یک بار دروازه‌شان باز شد.

با این حال، روند رو به رشد آن‌ها در مرحله یک‌شانزدهم نهایی ضربه شدیدی خورد؛ جایی که توسط کیپ‌ورد، تیم تازه‌وارد تورنمنت، تا مرز فروپاشی پیش رفتند. آرژانتین در نهایت موفق شد در وقت‌های اضافه با پیروزی دشوار ۳ بر ۲ و به سختی از سد این تیم آفریقایی عبور کند.

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حضور فاکوندو مدینا، مدافع چپ آلبی‌سلسته، پس از مصدومیت در دیدار قبلی بسیار بعید به نظر می‌رسد و این یعنی انتظار می‌رود نیکولاس تاگلیافیکو در سمت چپ خط دفاعی جانشین او شود. در فاز هجومی نیز نیکو گونزالس، وینگر آرژانتینی‌ها، به دلیل مشکل مداوم مچ پا همچنان وضعیت مبهمی دارد.

نکته نگران‌کننده اصلی، وضعیت کاپیتان لیونل مسی ۳۹ ساله است که تمام دقایق مسابقه فرساینده و طولانی وقت‌های اضافه را بازی کرد و اکنون پیش از این دیدار حساس، با چالش بزرگی برای ریکاوری بدنی روبرو است. اسکالونی همچنین در نظر دارد تغییراتی تاکتیکی برای شاداب کردن تیم ایجاد کند؛ به طوری که احتمال دارد بازیکنانی مانند ناهوئل مولینا و تیاگو آلمادا پس از افت عملکرد در بازی‌های اخیر، از ترکیب اصلی کنار گذاشته شوند.

ترکیب احتمالی آرژانتین:

امیلیانو مارتینز، گونزالو مونتیل، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، فاکوندو مدینا، رودریگو دپل، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر، لئاندرو پاردس، لیونل مسی و خولیان آلوارز.

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