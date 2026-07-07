به گزارش ایلنا، یک زنگ خطر جدی برای آلبی‌سلسته به صدا درآمده است. آرژانتینِ لیونل مسی که در هفته‌های ابتدایی جام جهانی همه را شگفت‌زده کرده بود، اکنون شبیه به یک تیم معمولی به نظر می‌رسد. دیدار دشوار مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل کیپ‌ورد، مدافعان عنوان قهرمانی جهان را در آستانه حذف قرار داد؛ آن‌ها توسط پدیده این تورنمنت به چالش کشیده شدند؛ جایی که حماسه بزرگ‌ترین بازیکن تمام دوران، یعنی مسی، تحت تأثیر گل خیره‌کننده لوپس کابرال قرار گرفت که می‌توانست بازی را به ضربات پنالتی بکشاند.

یک گل به خودی در فاصله ۹ دقیقه مانده به پایان مسابقه، آرژانتین را نجات داد. می‌گویند تیمی که چنین لغزش‌هایی را در جام جهانی پشت سر می‌گذارد، قدرتمندتر و قوی‌تر می‌شود، گویی فرصتی دوباره به آن‌ها داده شده است. آرژانتین متخصص بازگشت از مرگ است؛ آن‌ها این موضوع را در قطر و پس از شکست در بازی افتتاحیه مقابل عربستان ثابت کردند و در نهایت قهرمان شدند.

تحمل و ایستادگی آرژانتینی‌ها ستودنی است؛ آن‌ها در تاریخ جام جهانی آمار شگفت‌انگیز ۱۰ صعود از ۱۲ بازی کشیده شده به وقت‌های اضافه را دارند. وقتی نوبت به زجر کشیدن می‌رسد، آن‌ها بهترین هستند اما از نظر مالکیت و کیفیت بازی، حداقل تا اینجای جام جهانی، شرایط این‌گونه نبوده و این موضوعی است که مسی را نگران می‌کند.

رکوردشکنی‌های بی‌پایان فوق‌ستاره و تغییرات تاکتیکی اسکالونی

فوق‌ستاره شماره ۱۰ همچنان به شکستن رکوردها ادامه می‌دهد. مسی ۷ گل در این دوره و در مجموع ۱۹ گل در کارنامه دارد که یک رکورد محسوب می‌شود، آن هم در حالی که امباپه با یک گل کمتر او را تعقیب می‌کند. مسی در هر ۸ مسابقه اخیر خود در جام جهانی گلزنی کرده است؛ ۴ بازی آخر در قطر و ۴ بازی اول در آمریکا که این یک آمار کاملاً باورنکردنی است.

با توجه به وضعیت مبهم کاسیکه مدینا، تاگلیافیکو در پست مدافع چپ بازی خواهد کرد و پاردس نیز احتمالاً در خط میانی فیکس می‌شود. آرژانتینی‌ها نمی‌خواهند امروز مقابل مصر، کابوسی شبیه به بازی با کیپ‌ورد را تجربه کنند. مصر یک تیم آفریقایی دیگر است که شاید چندان درخشان نباشد، اما یک بازیکن فوق‌العاده به نام محمد صلاح را در اختیار دارد، هرچند که او در اوج آمادگی خود نیست.

اشک‌های صلاح و تقابل تاریخی در آتلانتا

اشک‌های ستاره سابق لیورپول پس از حذف استرالیا در مرحله قبلی، نشان‌دهنده فشار روانی ناشی از افت فرم او بود؛ بازیکنی که شاید این آخرین فرصتش در یک تورنمنت بزرگ باشد. او در حال حاضر تحت تأثیر درخشش عاشور قرار گرفته است؛ هافبکی با کلاس بازی بالا و استعداد فراوان. با پایان دوران محرومیت لاشین، او به ترکیب اصلی بازمی‌گردد و ابهامات حول محور حضور حافظ و عبدالمنعم، دو جنگجوی حسام حسن می‌چرخد.

آرژانتین و مصر هرگز در جام جهانی با هم روبرو نشده‌اند، اما یک نیمه‌نهایی المپیک به‌یادماندنی در سال ۱۹۳۲ دارند که با پیروزی آرژانتین همراه بود. آخرین تقابل آن‌ها نیز به یک بازی دوستانه در سال ۲۰۰۸ برمی‌گردد. صلاح به دنبال تغییر مسیر تاریخ و ایستادگی در برابر عملکرد مطمئن مسی است. آرژانتین یک بار در دیدار با کیپ‌ورد طعم تزلزل را چشید و تکرار دوباره این اتفاق بعید به نظر می‌رسد. در نهایت، استادیوم آتلانتا رای نهایی را صادر خواهد کرد.

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