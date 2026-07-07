درخواست عجیب پارلمان انگلیس برای «عفو» کوانسا
شوخی توماس توخل با دونالد ترامپ
در پی کارت قرمز مستقیم جرل کوانسا و در ارتباط با پرونده جنجالی فولارین بالوگان، نمایندگان پارلمان بریتانیا در اقدامی بیسابقه خواهان بخشش این مدافع جوان برای بازی مقابل نروژ شدند.
به گزارش ایلنا، ابعاد جنجالی پرونده فولارین بالوگان حالا به شکل وسیعی به انگلیس کشیده شده است؛ به خصوص اکنون که یکی از مهرههای کلیدی تحت هدایت توماس توخل به دلیل دریافت کارت قرمز مستقیم در دیدار برابر مکزیک، در آستانه از دست دادن مسابقه حساس مرحله یکچهارم نهایی مقابل نروژ قرار دارد.
همه چیز به این بستگی دارد که آیا جرل کوانسا، که به عنوان مدافع راست مقابل میزبان به میدان رفت و با یک تکل خشن با استوک، اولین کارت قرمز مستقیم یک بازیکن انگلیسی در جام جهانی از زمان وین رونی در سال ۲۰۰۶ را رقم زد، شامل همان عفو و بخششی خواهد شد که مهاجم آمریکاییها دریافت کرد یا خیر. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که سرمربی انگلیس پیش از این به صراحت فریاد زده بود که داوران جام جهانی به هیچ وجه در سطح این مسابقات نیستند.
نامه رسمی پارلمان بریتانیا به اینفانتینو
شدت تاثیر این اتفاق به حدی بوده که نوآ لا، سیاستمدار حزب کارگر و عضو پارلمان بریتانیا، نامهای رسمی به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا نوشته است. او در این نامه ضمن پذیرش اینکه اخراج کوانسا درست بوده، از برگزارکنندگان تورنمنت میخواهد محرومیت او را مانند مهاجم تیم ملی آمریکا به تعویق بیندازند:
"سلامت هر تورنمنت بزرگ بینالمللی نه تنها به احترام بازیکنان و داوران به قوانین، بلکه به اجرای برابر این قوانین برای همه کشورهای شرکتکننده بستگی دارد."
در حالی که برخی با لحنی کنایهآمیز به این بیانیه نگاه میکنند، تلگراف از مطالبات هواداران انگلیسی خبر داده است:
"آنها خواستار یک مبارزه ترامپگونه علیه فیفا هستند و از لرد هرمر، دادستان کل بریتانیا میخواهند که مقامات فوتبال را برای لغو کارت قرمز این مدافع تحت فشار بگذارد."
همزمان، گزارش شده که دیم کارولین دیننیج، رئیس کمیته رسانه، فرهنگ و ورزش و عضو پارلمان بریتانیا، نیز از فیفا خواسته است فوراً دلیل تصمیم خود برای تعلیق محرومیت یکجلسهای فولارین بالوگون آمریکایی را توضیح دهد.
پاسخ طنزآمیز توماس توخل
توماس توخل در پست مدافع راست با مشکل بزرگی مواجه است و لغو احتمالی محرومیت ناشی از کارت قرمز جرل کوانسا میتواند این سردرد بزرگ را برطرف کند. این سرمربی آلمانی پس از پیروزی سخت ۳ بر ۲ مقابل مکزیک، در پاسخ به سوالی در این باره به شوخی گفت:
"بیایید واضح صحبت کنیم: آن یک کارت قرمز نبود. کمکداور ویدئویی دخالت کرد. تصمیم در حال حاضر گرفته شده است. چه کسی این تصمیم را لغو میکند، چه زمانی و با چه استدلالهایی؟ این برای من عجیب به نظر میرسد. ما خواهان ثبات هستیم. من فکر نمیکنم کارت زرد دکلان رایس هم یک کارت زرد بوده باشد. آیا فرانسه باید کارت زرد برای مایکل اولیسه را که واقعا زرد نبود پس بگیرد؟ این از کجا شروع میشود و کجا به پایان میرسد؟ آیا ما فرجامخواهی میکنیم؟ آیا هری کین باید از پرزیدنت ترامپ بپرسد؟ شاید!"