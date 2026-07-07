میکل مرینو در نقش اینیستا
ضربه لحظه آخری ستاره آرسنال اسپانیا را به یکچهارم فرستاد
میکل مرینو، ستاره نامدار باشگاه آرسنال، با به ثمر رساندن گلی دراماتیک و نجاتبخش در دقیقه ۹۱، گره کور نبرد نفسگیر ماتادورها را باز کرد تا لاروخا بلیت صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی در لسآنجلس را به چنگ آورد.
به گزارش ایلنا، نبرد سنتی و نفسگیر دو غول فوتبال اروپا در دالاس، به یک بازی سرد و فرساینده تبدیل شد که به نظر میرسید هر دو تیم با ترمز دستی کشیده بازی میکنند. پرتغال و اسپانیا آنقدر شناخت دقیقی از یکدیگر داشتند که این تقابل سرنوشتساز برای صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی، به یک جنگ روانی خستهکننده تبدیل شد.
در حالی که همه خود را آماده وقتهای اضافه و ایستادن بر لبه پرتگاه مرگبار مصدومیت و پنالتی میکردند، تعویض طلایی لوئیس دلا فوئنته ورق را برگرداند. میکل مرینو که در دقیقه ۸۵ جانشین اولمو شده بود، تنها ۶ دقیقه بعد با تیزهوشی خود گره کور مسابقه را باز کرد؛ او پس از گرفتن یک خطای هوشمندانه، ضربه آزاد را سریع آغاز کرد و توپ پس از چرخش میان فابیان و فران، دوباره به خودش رسید تا دایوگو کاستا را تسلیم کند و ماتادورها را به یکچهارم نهایی بفرستد.
قفل تاکتیکی در تکرار فینال لیگ ملتها
این رویارویی بزرگ یادآور فینال لیگ ملتهای ۲۰۱۵ در آلیانز آرنا مونیخ بود. روبرتو مارتینز اسپانیاییالاصل ۷ بازیکن از آن ترکیب (کاستا، نوس، دیاز، ویتینیا، برونو فرناندز، نتو و کریستیانو رونالدو) را روانه میدان کرد و تنها تغییرش حضور ژائو فلیکس به جای رافائل لئائو بود. در سمت مقابل، دلا فوئنته با همان ترکیب برنده بازی اتریش وارد زمین شد که ۵ بازیکن آن از فینال مونیخ باقی مانده بودند. با قضاوت سختگیرانه آنتونی تیلور انگلیسی، بازی با برتری فیزیکی و فشرده پرتغال آغاز شد، هرچند که اولین موقعیت جدی مسابقه را میکل اویارزابال روی کار تیمی عالی اسپانیا به شکلی باورنکردنی به بیرون فرستاد.
خاموشی رونالدو و جرقه ناگهانی لامین یامال
در طول نیمه اول، هیچ اثری از کریستیانو رونالدو در جریان بازی دیده نمیشد. از سوی دیگر، لامین یامال نیز سرد، حواسپرت و دور از فرم همیشگی خود ظاهر شد و تحت کنترل نونو مندس قرار داشت؛ مدافعی که شوت سهمگین او در دقیقه ۴۱ با دخالت پدرو پورو به تیرک دروازه اسپانیا برخورد کرد. با این حال در نیمه دوم، یامال با یک فرار انفجاری مندس را محو کرد که همین صحنه منجر به مصدومیت و تعویض مدافع پرتغال با نلسون سمدو شد.
فتح دژ مستحکم دالاس با جادوی تعویض طلایی
با وجود مالکیت برتر، اسپانیا در ۲۰ دقیقه پایانی اسیر دژ تدافعی محکم پرتغال شده بود که با ورود دالو و لئائو فیزیکیتر هم شده بود. اما حضور مرینو همه چیز را تغییر داد. آمار نهایی بازی نیز برتری مطلق اسپانیا را نشان میدهد:
۱.۷۷ موقعیت گلزنی (xG) برای اسپانیا در مقابل ۰.۶۰ پرتغال.
۵۵.۵٪ مالکیت توپ و تسلط کامل بر جریان مسابقه.
۱۵ شوت از سوی شاگردان دلا فوئنته در برابر ۱۰ شوت پرتغال.
۵۳۱ پاس با دقت خیرهکننده ۸۷.۹٪.
گل سرنوشتساز دقیقه ۹۱ توسط میکل مرینو برای صعود حماسی.
با این پیروزی ارزشمند، رودریگو هرناندز به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. ماتادورها اکنون باید روز جمعه در لسآنجلس به مصاف بلژیک بروند.