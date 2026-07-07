صعود شیاطین سرخ با چاشنی انتقام از گلر رئال مادرید

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال بلژیک، حریف مقتدر اسپانیا در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره تحول عمیق داخلی، خود را برای نبرد بزرگ روز جمعه برابر لاروخا در لس‌آنجلس آماده می‌کند؛ تیمی که حالا نشانه‌های موفقیت در عبور از نسل طلایی‌اش به وضوح دیده می‌شود.

آن تیم افسانه‌ای که ادن هازارد در آن پادشاهی می‌کرد و کوین دی‌بروینه و روملو لوکاکو دستیاران ارشد او بودند، دیگر رسماً به تاریخ پیوسته است. هازارد پس از حذف تلخ در جام جهانی قطر به پایان راه رسید و دی‌بروینه و لوکاکو اگرچه به این جام جهانی رسیده‌اند، اما نقش آن‌ها کاملاً حاشیه‌ای و کم‌رنگ شده است. هافبک نامدار بلژیک (دی‌بروینه) حتی یک دقیقه هم در بازی مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل آمریکا فرصت بازی پیدا نکرد. لوکاکو نیز به عنوان بازیکن تعویضی به میدان می‌آید و تا اینجا حداقل توانسته دروازه رقبا را باز کند. بازیکنان باسابقه‌ای چون اکسل ویتسل و توماس مونیه هم دیگر جایی در ترکیب اصلی ندارند و رودی گارسیا با نیمکت‌نشین کردن آن‌ها، مشت آهنین خود را به ستاره‌های قدیمی نشان داده؛ تصمیمی که نتایج درخشان بلژیک مهر تاییدی بر صحت آن است.

بازگشت باشکوه کورتوا به قفس توری شیاطین سرخ

در میان این تغییرات بزرگ، نام تیبو کورتوا بیش از هر کسی جلب توجه می‌کند. سنگربان رئال مادرید در دوران مربیگری دومنیکو تودسکو، سرمربی سابق بلژیک، به دلیل اختلافات شدید از تیم ملی کنار گذاشته شده بود. این موضوع با رقابت‌های یورو و مصدومیت شدید زانوی این دروازه‌بان هم‌زمان شد. دوران حضور تودسکو به عنوان جانشین روبرتو مارتینز آن‌قدر فاجعه‌بار بود که خیلی زود اخراج شد و جای خود را به رودی گارسیا داد. اولین و فوری‌ترین تصمیم گارسیا، بازگرداندن بی‌چون‌وچرای کورتوا بود و به شکلی معجزه‌آسا، روحیه رقابت‌طلبی به کالبد شیاطین سرخ تزریق شد.

آماده‌باش شیاطین سرخ برای شکار ماتادورها

تجربه و رهبری برجسته‌ای که بازیکنان جوان‌تر در مقایسه با اسطوره‌های قدیمی همیشه به آن نیاز داشتند، اکنون به آن‌ها اعطا شده است. این موضوع به ویژه در خصوص لئاندرو تروسار، که در حال حاضر آماده‌ترین و بهترین فوتبالیست بلژیک است، صدق می‌کند. در کنار او مهره‌هایی چون تیلمنز، دکتلار، دکویپر و اونا‌نا (که البته به دلیل مصدومیت شدید بازی با اسپانیا را از دست خواهد داد) شاکله جدید تیم را ساخته‌اند.

در نهایت، پدیده‌هایی با تجربه بین‌المللی کمتر مانند مچله, راسکین و لوکباکیو توانسته‌اند به مرور زمان جای مهره‌های نام‌آشناتری چون تئاته، واناکن و جرمی دوکو را در این جام جهانی بگیرند. خلاصه کلام اینکه بلژیکِ فعلی، تیمی به مراتب پرانرژی‌تر، نفس‌گیرتر و منسجم‌تر است که در یکی از بهترین فرم‌های سالیان اخیر خود – با حضور کورتوای آماده در درون دروازه – به مصاف ماتادورهای اسپانیا خواهد رفت.

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