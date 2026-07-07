به گزارش ایلنا، باخت سنگین و ۴ بر یک تیم ملی فوتبال آمریکا در مقابل بلژیک و حذف آن‌ها از مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به سوژه اول طنز و کری‌خوانی‌های بین‌المللی تبدیل شده است. در این میان، صفحه توییتر مطرح و پرمخاطب «ترول فوتبال» با انتشار پستی جنجالی، توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

این رسانه با قرار دادن کپشن کوتاه و پرمعنای Iran > USA (ایران برتر از آمریکا)، به تساوی بدون گل و ارزشمند یوزهای ایرانی در مرحله گروهی مقابل همین تیم بلژیک اشاره کرده و آن را در کنار شکست پرگل و فضاحت‌بار امروز آمریکایی‌ها قرار داده است.

ترول فوتبال برای به تصویر کشیدن این برتری فوتبالی، از تصویر تقابل قدی دو بازیکن استفاده کرده که در آن بازیکن منتسب به ایران با دست، قد کوتاه‌تر و سطح پایین‌تر بازیکن منتسب به آمریکا را به رخ می‌کشد تا به این ترتیب، قدرت ساختار دفاعی ایران را در قیاس با فروپاشی خط دفاعی آمریکا در جام جهانی سوژه کند.

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