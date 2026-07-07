ورود مکرون به جنگ لفظی امباپه و سیاستمدار نژادپرست
در پی توهینهای شدید و نژادپرستانه سناتور پاراگوئهای به کیلیان امباپه، پاسخ تند و دندانشکن فوقستاره فرانسوی با حمایت تمامقد و رسمی امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، به یک جنجال سیاسی-ورزشی بزرگ تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، پس از تقابل داغ فرانسه و پاراگوئه در جام جهانی، اظهارات تند و توهینآمیز سلسته آماریا، سیاستمدار پاراگوئهای علیه کیلیان امباپه، واکنش شدید کاپیتان خروسها را به همراه داشت.
امباپه با انتشار توییتی تند و صریح، این سیاستمدار را هدف قرار داد و نوشت:
«شما فردی حقیر هستید و در شأن جایگاهی که در اختیار دارید نیستید. شما نماینده پاراگوئه نیستید؛ کشوری که در تمام طول این رقابتها، شور، افتخار و غیرت را به نمایش گذاشت. با بیمسئولیتی و نژادپرستی آشکارتان، کاری کردید که جهان، مسیر درخشان و تلاش تاریخی بازیکنان پاراگوئه در این جام جهانی را به فراموشی بسپارد و به جای آن، زنی نالایق را به خاطر بسپارد که بدترین تصویر ممکن را از کشورش ارائه داد.»
حمایت تمامقد کاخ الیزه از فوقستاره پاریس
این پایان کار نبود و ابعاد این ماجرا به سرعت پایتخت فرانسه را در بر گرفت؛ به طوری که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز به طور رسمی وارد معرکه شد و با بازنشر این موضوع، حمایت قاطع خود را از کاپیتان تیم ملی کشورش اعلام کرد. مکرون در توییت خود نوشت:
«این بار، کیلین امباپه یک گل دیگر زد؛ گلی به نژادپرستی. تمام حمایت من همراه اوست. وقتی کلمات، آلوده به نفرت میشوند، ارزشهای ما پاسخ میدهند؛ کرامت، احترام و برادری.»