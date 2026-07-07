یک هشتم نهایی جام جهانی: ساعت بازی سوئیس و کلمبیا

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی سوئیس و کلمبیا از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه «بی‌سی پلیس» شهر ونکوور برابر یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد. قضاوت این دیدار حساس بر عهده ایوان بارتون است.

برنده این مسابقه جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را کسب خواهد کرد و در آن مرحله به مصاف تیم پیروز دیدار آرژانتین و مصر می‌رود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند مسیر یکی از مدعیان صعود به نیمه‌نهایی را مشخص کند.

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