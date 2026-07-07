یک هشتم نهایی جام جهانی: ساعت بازی تیم ملی آرژانتین و مصر
دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از حساسترین نبردهای این مرحله خواهد بود؛ جایی که مدافع عنوان قهرمانی برای ادامه مسیر خود به میدان میرود و فراعنه نیز با رویای خلق یک شگفتی تاریخی برابر آلبیسلسته صفآرایی میکنند.
به گزارش ایلنا، آرژانتین پس از صعود مقتدرانه از مرحله گروهی، در دیدار قبلی برابر کیپورد با وجود پیروزی ۳ بر ۲، شب سختی را پشت سر گذاشت و حالا شاگردان لیونل اسکالونی به خوبی میدانند که در مراحل حذفی هیچ اشتباهی قابل جبران نیست. از سوی دیگر، لیونل مسی نیز در آستانه ثبت رکوردی تاریخی قرار دارد و امیدوار است با هدایت آلبیسلسته به دومین قهرمانی متوالی جهان، جایگاه خود را بیش از پیش در تاریخ فوتبال تثبیت کند.
در مقابل، مصر با عبور از ایران در مرحله گروهی و سپس شکست استرالیا در ضربات پنالتی، یکی از شگفتیسازان جام لقب گرفته است. حضور ستارههایی مانند محمد صلاح و عمر مرموش، امید فراعنه را برای رقم زدن یک نتیجه بزرگ افزایش داده و آنها با انگیزه حذف مدافع عنوان قهرمانی، پا به این مسابقه حساس خواهند گذاشت.
تیم ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، امروز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم خواهند رفت.