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برنامه بازی‌های یک‌چهارم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶

برنامه بازی‌های یک‌چهارم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1809902
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با مشخص شدن چهار دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، برنامه رسمی این مسابقات اعلام شده است.

به گزارش ایلنا، با قطعی شدن چهار مسابقه مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون برنامه کامل این دیدارها و زمان برگزاری آن‌ها به وقت ایران در دسترس قرار دارد.

البته همانند برخی مسابقات مرحله یک‌هشتم نهایی، از جمله دیدار انگلیس و مکزیک، احتمال دارد برخی بازی‌ها به دلیل شرایط نامساعد آب‌وهوایی با تأخیر آغاز شوند؛ بنابراین ساعت‌های اعلام‌شده بر اساس برنامه رسمی برگزارکنندگان مسابقات است.

برنامه بازی‌های یک‌چهارم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶

فرانسه – مراکش، پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۲۳:۳۰

اسپانیا – بلژیک، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۲۲:۳۰

انگلیس – نروژ، یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۰۰:۳۰ (۳۰ دقیقه‌ی بامداد)

بازی چهارم (فعلاً نامشخص)، یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۴:۳۰ بامداد

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