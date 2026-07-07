به گزارش ایلنا، با قطعی شدن چهار مسابقه مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون برنامه کامل این دیدارها و زمان برگزاری آن‌ها به وقت ایران در دسترس قرار دارد.

البته همانند برخی مسابقات مرحله یک‌هشتم نهایی، از جمله دیدار انگلیس و مکزیک، احتمال دارد برخی بازی‌ها به دلیل شرایط نامساعد آب‌وهوایی با تأخیر آغاز شوند؛ بنابراین ساعت‌های اعلام‌شده بر اساس برنامه رسمی برگزارکنندگان مسابقات است.

برنامه بازی‌های یک‌چهارم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶

فرانسه – مراکش، پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۲۳:۳۰

اسپانیا – بلژیک، جمعه ۱۹ تیر ساعت ۲۲:۳۰

انگلیس – نروژ، یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۰۰:۳۰ (۳۰ دقیقه‌ی بامداد)

بازی چهارم (فعلاً نامشخص)، یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۴:۳۰ بامداد

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