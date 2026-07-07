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کنایه سنگین و جنجالی صفحه تیم ملی به تحقیر آمریکا؛ جهان با من برقص

کنایه سنگین و جنجالی صفحه تیم ملی به تحقیر آمریکا؛ جهان با من برقص
کد خبر : 1809890
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صفحه رسمی تیم ملی پس از شکست ۴-۱ آمریکا مقابل بلژیک، با یادآوری تساوی درخشان ایران برابر همین غول اروپایی در مرحله گروهی، به شکل ویژه‌ای برای آمریکا کری‌خوانی کرد.

به گزارش ایلنا، حذف ناامیدکننده و شکست پرگل تیم ملی آمریکا در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به همراه داشته است. در این بین، صفحه رسمی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار یک تصویر بسیار کنایه‌آمیز، به این رویارویی واکنش نشان داد.

در این استوری جنجالی، نتیجه بازی آمریکا و بلژیک که با برتری قاطع ۴-۱ شیاطین سرخ همراه بود، در کنار نتیجه درخشان یوزهای ایرانی در روز ۲۱ ژوئن قرار گرفته است؛ مسابقه‌ای که در آن ملی‌پوشان ایران موفق شدند در مرحله گروهی، این تیم قدرتمند اروپایی را با تساوی بدون گل متوقف کنند.

کنایه سنگین و جنجالی صفحه تیم ملی به تحقیر آمریکا؛ جهان با من برقص

صفحه رسمی تیم ملی با قرار دادن این دو اسکرین‌شات در کنار یکدیگر و با استفاده از عبارت انگلیسی Dance with me! و جمله فارسی «جهان با من برقص»، کری‌خوانی داغی را برای یانکی‌ها پس از وداع تلخشان با جام جهانی راه انداخته و به نوعی قدرت تدافعی ایران را در مقایسه با خط دفاعی آسیب‌پذیر آمریکا به رخ کشیده است.

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