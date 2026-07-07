به گزارش ایلنا، کریس ووندولوفسکی از اعتراف به این موضوع هیچ ترسی ندارد؛ او حسادت می‌کند. وقتی او می‌بیند که ۲۰ تا ۳۰ هزار هوادار برای تماشای مسابقات در میدان سن پدرو در مرکز شهر سان خوزه جمع می‌شوند، یا بازی‌های تیم ملی آمریکا را در حیاط خلوت خود در سانتا کلارا تماشا می‌کنند، بخشی از وجودش آرزو می‌کند که کاش می‌توانست دوباره همراه با آمریکایی‌ها در داخل زمین چمن حضور داشته باشد. اما این زندگی یک ورزشکار حرفه‌ای است؛ شما لحظه درخشش خود را در کانون توجه به دست می‌آورید و سپس به سمت جلو حرکت می‌کنید تا تماشاگر لذت بردن دیگران از لحظاتشان باشید.

ووندولوفسکی سه‌شنبه گذشته در جریان مراسم خیریه باشگاه سان‌خوزه ارث‌کوئیکز به رسانه GOAL گفت: «این غیرقابل باور است. شور و اشتیاق ایجاد شده و اتمسفری که پشت آن وجود دارد فوق‌العاده است. اینکه هواداران هم‌وطن، و سپس خانواده و دوستانت در آنجا حضور داشته باشند، واقعاً اتفاق خاصی است.»

البته ووندولوفسکی خودش در طول دوران حرفه‌ای باشکوه ۱۷ ساله، لحظات ناب و خاص کم نداشته است. او اخیراً پس از به ثمر رساندن ۱۷۱ گل در لیگ برتر آمریکا (MLS) در دوران حضورش در هیوستون دینامو و ارث‌کوئیکز، به تالار افتخارات ملی فوتبال سال ۲۰۲۶ معرفی شد. او همچنین ۳۵ بازی ملی برای تیم ملی مردان آمریکا انجام داد، ۱۱ گل به ثمر رساند و بخشی از تیم جام جهانی ۲۰۱۴ یورگن کلینزمن بود که در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف بلژیک رفت.

در نسخه جدید گفتگو با رسانه GOAL، که یک پرسش و پاسخ دوره‌ای با چهره‌های محوری فوتبال آمریکا است، ووندولوفسکی تجربیات خود از جام جهانی را مرور می‌کند، از آنچه این تورنمنت برای او معنا دارد می‌گوید و به کارهایی که این روزها انجام می‌دهد اشاره می‌کند.

درباره تیم ملی آمریکا

ارزیابی شما از تیم ملی مردان آمریکا، بر اساس آنچه از این تیم دیده‌اید چیست؟

ووندولوفسکی: در یک تورنمنت هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. شما همیشه به کمی شانس نیاز دارید تا شرایط به نفعتان رقم بخورد و برخی مسائل درست پیش بروند. با این اوصاف، این خوش‌بینانه‌ترین حالتی است که من نسبت به تیم ملی مردان داشته‌ام، شاید در تمام طول عمرم. به خصوص با نوع بازی که آن‌ها در دو مسابقه اول به نمایش گذاشتند. حتی با وجود باخت و اینکه شکست خوردن همیشه سخت است، اما نحوه حضور آن‌ها در زمین تماشایی و سرگرم‌کننده بود؛ تماشای بازی آن‌ها لذت‌بخش است. من امیدوارم که آن‌ها بتوانند یک مسیر صعودی را طی کنند و بسیار هیجان‌زده هستم...

به نظر شما علت این موضوع چیست؟ آیا به بازیکنان برمی‌گردد، کادر فنی یا ترکیبی از هر دو؟ همان‌طور که گفتید آن‌ها بسیار فعال و رو به جلو بازی می‌کنند.

ووندولوفسکی: من فکر می‌کنم در حال حاضر همه چیز مثل یک طوفان کامل و بی‌نقص کنار هم چیده شده است. کادر فنی کار فوق‌العاده‌ای در آماده‌سازی این بچه‌ها انجام می‌دهد. بازیکنان نیز کاملاً آماده و مهیا آمده‌اند. هر چقدر هم که بخواهید بگویید، این یک بازی دوستانه یا گلدکاپ نیست، این جام جهانی است و به همین دلیل است که شما آن‌ها را در بهترین فرم خود می‌بینید. آن‌ها روی هر صحنه، هر تکل، هر پاس، هر شوت کاملاً متمرکز و هماهنگ هستند و دیدن این صحنه بسیار جذاب است.

مرور تجربه حضور در جام جهانی

از تجربه خودت در جام جهانی چه چیزهایی به یاد داری؟

ووندولوفسکی: این یک تجربه شگفت‌انگیز بود که فقط بتوانید نماینده کشور خود باشید. به خصوص در برزیل، شور و حال عجیبی وجود داشت و انرژی خاصی در سراسر کشور موج می‌زد. البته یکی از دوران‌های سخت هم بود؛ ای کاش آن توپ را در بازی مقابل بلژیک گل می‌کردم. آن یک فرصت فوق‌العاده بود و درست مقابل من قرار داشت. اما با این حال، همچنان یک سفر شگفت‌انگیز بود و چیزی است که همیشه عاشقش بوده‌ام.

از یک دیدگاه مثبت، چه چیزی توانستی از آن جام جهانی به دست آوری؟ واضح است که برای تمام ۲۶ بازیکن حاضر در این لیست، این یک رویاست. نکته مثبت آن تجربه برای تو چه بود؟

ووندولوفسکی: رویا دقیقاً همین است. این بالاترین نقطه اوج برای یک بازیکن است که نماینده کشورش در جام جهانی باشد. شنیدن سرود ملی قبل از بازی و سپس رفتن به زمین - من آن‌قدر خوش‌شانس بودم که در بازی پرتغال مقابل کریستیانو رونالدو قرار بگیرم و در بازی بلژیک هم بازی کنم. باز هم می‌گویم، این یک شور و حال بسیار بالاست و چیزی است که همیشه با شما خواهد ماند.

فعالیت‌ها در طول برگزاری جام جهانی

جام جهانی اینجاست. در طول تورنمنت چه کارهایی انجام داده‌ای تا با این فضا در ارتباط بمانی و آن را دنبال کنی؟

ووندولوفسکی: من قطعاً همه چیز را دنبال می‌کنم. من عضو کمیته میزبان منطقه خلیج (Bay Area) در هیئت مشاوره آن‌ها هستم، از این طریق با انجام فعالیت‌های مختلف و تبلیغات، درگیر کار مانده‌ام. اما این کار همچنین درباره معرفی چیزهایی است که منطقه خلیج به خصوص در یک سطح جهانی برای عرضه دارد. این بسیار خاص است؛ همان‌طور که می‌بینید، این بازی می‌تواند افراد زیادی را متحد کند و این یک امر ویژه است.

گوول: این جام جهانی در مقایسه با تورنمنت‌های فوتبالی قبلی که در منطقه خلیج برگزار شده بود، چگونه است؟

ووندولوفسکی: داشتن گلدکاپ در اینجا در تابستان گذشته عالی بود، آن مسابقات اصلاً در سطح و اندازه‌های جام جهانی نیست. انرژی موجود شگفت‌انگیز است. شما می‌بینید که میدان سن پدرو برای تمام بازی‌های بزرگ با بیش از ۲۰ هزار نفر پر می‌شود. شرط می‌بندم امشب بالای ۲۵ هزار نفر یا احتمالاً بیشتر هم بشود. دیدن آنچه منطقه خلیج به نمایش می‌گذارد و همچنین هواداران، بسیار جذاب است. مسئله دیگر این است که هواداران چقدر فوتبالی و بااطلاعات هستند. من فکر می‌کنم این خوب است که برخی از هواداران معمولی شروع به درک این موضوع کرده‌اند که "اوه، این بازی اصلاً چیست؟" بسیاری از مسابقات شگفت‌انگیز و بسیار هیجان‌انگیز بوده‌اند و فوق‌ستاره‌ها واقعاً رو به جلو قدم گذاشته و در این جام جهانی خودنمایی کرده‌اند. من فکر می‌کنم تا اینجای کار، این یک فرمول عالی بوده است.

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