نیمار متهم اصلی فاجعه برزیل در جام جهانی

به گزارش ایلنا، لوتار ماتئوس در یادداشت خود برای اسکای آلمان، به شکلی بی‌رحمانه به برزیل حمله کرد و خیلی رک و صریح نوشت: «از اینکه برزیل حذف شده خوشحالم. من دیگر نمی‌توانم این ناله‌ها و دست تکان دادن‌ها را تحمل کنم.» او تندترین کلمات خود را به رفتار نیمار در جریان پنالتی اواخر بازی اختصاص داد و استدلال کرد که رفتارهای این مهاجم، مشکلی عمیق‌تر را در درون تیم آشکار کرده است.

از نظر ماتئوس، آن لحظه گویای خیلی چیزها بود. او نوشت: «نیمار به جای اینکه پنالتی را سریع بزند، هم قبل و هم بعد از ضربه با دروازه‌بان بحث کرد. شما از این رفتار می‌توانید ببینید که او منیت خود را بالاتر از موفقیت تیم قرار می‌دهد.» این ضربه پنالتی در دهمین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده به گل تبدیل شد، اما تا آن زمان برزیل در پی دبل ارلینگ هالند با نتیجه ۲-۱ عقب افتاده بود و این گل کار خاصی جز تلطیف کردن نتیجه روی تابلو انجام نداد.

مقایسه رفتار سلسائو با اتحاد خروس‌ها

لئو اوستیگارد، مدافع نروژ، با یک ضربه آرنج بی‌دلیل روی کاسمیرو، دومین پنالتی مسابقه را تقدیم حریف کرد؛ با این حال، نیمار به جای اینکه ضربه را سریع بزند تا امیدی هرچند کم برای بازگشت به تیمش بدهد، ترجیح داد هم قبل و هم بعد از فرستادن توپ به درون دروازه، وارد یک گفتگوی طولانی و بی‌جهت با دروازه‌بان نروژ شود. حتی قبل از گل شدن این توپ – در دهمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده – تکلیف این نبرد از مدت‌ها قبل مشخص شده بود و لحظه‌ای که باید مظهر خونسردی زیر فشار می‌بود، به چیزی بیشتر از یک گل خداحافظی در یک بازی از پیش باخته تبدیل شد.

ماتئوس سپس یک مقایسه کنایه‌آمیز با فرانسه انجام داد و استدلال کرد که رختکن آن‌ها بر اساس اصول کاملاً متفاوتی اداره می‌شود. او گفت: «وضعیت در مورد فرانسوی‌ها کاملاً متفاوت است. حتی فوق‌ستاره‌هایی مانند کیلیان امباپه و عثمان دمبله درک کرده‌اند که موفقیت تنها از طریق انسجام تیمی حاصل می‌شود. آن‌ها در پیروزی ۱-۰ خود مقابل پاراگوئه، خود را به سیم آخر و بالاترین حد توانشان رساندند.»

اسب سیاه ماتئوس در جام جهانی

این پیروزی ۲-۱، نروژ را برای اولین بار در تاریخ این کشور به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی می‌فرستد؛ مسیری که به همان اندازه که بر پایه تهدید هجومی هالند بنا شده، روی نمایش دفاعی مقتدرانه نیز شکل گرفته است. اوریان نیلاند، دروازه‌بان نروژ که در حال حاضر بدون باشگاه است، ستاره نیمه اول بود و چند سیو حیاتی انجام داد تا نتیجه را تا قبل از دبل هالند و برگشتن ورق به نفع نروژ، مساوی نگه دارد.

ماتئوس فاش کرد که نروژ حتی قبل از شلیک اولین توپ، انتخاب مخفی او برای صعود به مراحل پایانی این جام جهانی بوده است. او گفت: «نروژ حتی قبل از جام جهانی اسب سیاه من بود. آن‌ها در مرحله مقدماتی دو بار ایتالیا را شکست دادند و اکنون برزیل را از تورنمنت حذف کرده‌اند. آن‌ها بازیکنان استثنایی مانند مارتین اودگارد، ستاره‌های بوندس‌لیگا مانند آنتونیو نوسا و یک ماشین گلزنی به نام ارلینگ هالند دارند. اما آن‌ها کمی شانس و یک دروازه‌بان فوق‌العاده هم داشتند که پیروزی را تضمین کرد.»

نروژ اکنون در یک‌هشتم پایانی با انگلستان روبرو خواهد شد و در شرایطی که روند شگفت‌انگیز این تیم اسکاندیناوی ادامه دارد، یک نبرد سنگین وزن میان دو تیم آماده تورنمنت شکل می‌گیرد.

رویای نافرجام جام جهانی

نیمار به طور رسمی خداحافظی خود از بازی‌های ملی را اعلام کرده و به دوران حرفه‌ای درخشان خود پایان داد؛ دورانی که او را به عنوان بهترین گلزن تاریخ برزیل معرفی می‌کند. این مهاجم در ۱۳۰ بازی برای سلسائو، آمار فوق‌العاده ۸۰ گل و ۵۹ پاس گل را ثبت کرد. علیرغم حضور در چهار تورنمنت مجزا، او بدون کسب ششمین عنوان قهرمانی جام جهانی که برای کشورش دست‌نیافتنی مانده بود، از صحنه کنار می‌رود.

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