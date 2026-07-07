تیمهای صعودکننده به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ (عکس)
با پایان بخش عمده دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تکلیف شش تیم راهیافته به مرحله یکچهارم نهایی مشخص شده است و تنها دو دیدار دیگر برای تکمیل جدول هشت تیم برتر این رقابتها باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ایستگاه پایانی رسیده و تاکنون تکلیف شش تیم صعودکننده به مرحله یکچهارم نهایی مشخص شده است. فرانسه، مراکش، اسپانیا، بلژیک، نروژ و انگلیس با عبور از سد حریفان خود، حضورشان را در جمع هشت تیم برتر رقابتها قطعی کردهاند.
در میان نتایج این مرحله، پیروزی نروژ برابر برزیل یکی از بزرگترین شگفتیهای جام محسوب میشود؛ نتیجهای که به حذف یکی از مدعیان اصلی قهرمانی انجامید. انگلیس نیز در دیداری پرهیجان موفق شد مکزیک را شکست دهد و به جمع تیمهای راهیافته به یکچهارم نهایی بپیوندد. همچنین اسپانیا با برتری مقابل پرتغال، بلژیک با غلبه بر آمریکا، فرانسه با شکست پاراگوئه و مراکش با حذف کانادا، دیگر صعودکنندگان این مرحله لقب گرفتند.
با وجود مشخص شدن بخش عمده جدول مرحله حذفی، هنوز دو دیدار از مرحله یکهشتم نهایی باقی مانده است. تیمهای ملی آرژانتین و مصر در یکی از حساسترین مسابقات این مرحله برابر هم قرار میگیرند و همزمان سوئیس و کلمبیا برای کسب آخرین سهمیههای مرحله یکچهارم نهایی رقابت خواهند کرد.
بر این اساس، تاکنون سه دیدار مرحله یکچهارم نهایی قطعی شده است؛ فرانسه برابر مراکش قرار میگیرد، اسپانیا و بلژیک در یکی از جذابترین تقابلهای این مرحله به مصاف هم میروند و نروژ نیز برابر انگلیس صفآرایی خواهد کرد. چهارمین مسابقه این مرحله نیز میان برندگان دو دیدار آرژانتین - مصر و سوئیس - کلمبیا برگزار خواهد شد.
با نزدیک شدن به حساسترین مقطع جام جهانی ۲۰۲۶، رقابت برای کسب چهار سهمیه مرحله نیمهنهایی وارد فاز تعیینکنندهای شده است و پرونده مرحله یکهشتم نهایی با برگزاری دو مسابقه باقیمانده به طور کامل بسته خواهد شد.