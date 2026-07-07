شرط ۱۰۰ هزار دلاری رایان گارسیا روی مکزیک هدر رفت

به گزارش ایلنا، پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تنها به حذف میزبان مسابقات منجر نشد، بلکه رایان گارسیا، قهرمان مطرح بوکس جهان، را نیز در یک شرط‌بندی پرسر و صدا بازنده کرد.

گارسیا که همواره حمایت خود از تیم ملی مکزیک را ابراز کرده است، پیش از آغاز این مسابقه با فرانک وارن، پروموتر شناخته‌شده بریتانیایی، بر سر پیروزی مکزیک شرطی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار بست. بر اساس توافق طرفین، مبلغ این شرط قرار بود به انتخاب فرد برنده به مؤسسات خیریه اهدا شود.

با برتری انگلیس و صعود این تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی، وارن برنده این شرط شد. این مسابقه در شرایطی برگزار شد که انگلیس بخش قابل توجهی از بازی را با ۱۰ بازیکن ادامه داد، اما در نهایت موفق شد با درخشش هری کین، جواز حضور در جمع هشت تیم برتر را به دست آورد.

پس از پایان مسابقه، این شرط‌بندی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی و شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران به شوخی از پیروزی فرانک وارن در این رقابت خارج از میدان یاد کردند.

وارن نیز اعلام کرد مبلغ ۱۰۰ هزار دلار میان دو مؤسسه خیریه BoxWise و DEBRA UK تقسیم خواهد شد؛ دو نهادی که در حوزه حمایت از نوجوانان آسیب‌پذیر و بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر فعالیت می‌کنند.

در سوی دیگر، گارسیا در واکنش به این شکست، پیامی خطاب به کانر بن، بوکسور انگلیسی، منتشر کرد و وعده داد در صورت برگزاری مبارزه میان آنها، شکست مکزیک را جبران کند.

اگرچه هنوز توافق رسمی برای برگزاری مبارزه گارسیا و کانر بن حاصل نشده است، اما این رقابت یکی از مبارزات مورد انتظار دنیای بوکس به شمار می‌رود و مدت‌هاست درباره احتمال برگزاری آن گمانه‌زنی می‌شود.

گارسیا پیش از این نیز سابقه حضور در شرط‌بندی‌های خبرساز را داشته است. از جمله پیش از مبارزه با دوین هینی، گزارش‌هایی درباره شرط‌بندی او روی پیروزی خودش منتشر شده بود؛ هرچند نتیجه آن مبارزه پس از مثبت شدن تست دوپینگ این بوکسور، بدون نتیجه اعلام شد.

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