اسپانیا به رکورد تاریخی ۳۵ بازی بدون شکست رسید

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا با گل میکل مرینو در دقیقه ۴۵ موفق شد پرتغال را شکست دهد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی شود؛ مرحله‌ای که لاروخا از زمان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ دیگر موفق به حضور در آن نشده بود.

این پیروزی باعث شد اسپانیا به رکورد ۳۵ بازی بدون شکست برسد؛ آماری که از زمان شکست یک بر صفر برابر کلمبیا در دیدار دوستانه ۲۲ مارس ۲۰۲۴ آغاز شده و حالا تیم لوئیس دلا فوئنته را در آستانه حمله به رکورد جهانی ایتالیا قرار داده است. رکورد جهانی شکست‌ناپذیری در فوتبال ملی با ۳۷ بازی بدون باخت در اختیار تیم ملی ایتالیاست.

اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنین تنها تیمی بوده که تاکنون گلی دریافت نکرده و با نمایش‌های منظم خود، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌رود.

لوئیس دلا فوئنته پس از پیروزی برابر پرتغال گفت: «این یک بازی بزرگ بود؛ دو تیم فوق‌العاده که پیش از مسابقه از آن به عنوان یک فینال زودهنگام یاد می‌شد. بازیکنان بزرگ می‌دانند چطور کارهای بزرگ انجام دهند. ما ۲۶ بازیکن عالی داریم.»

رودری نیز پس از این مسابقه با تأکید بر ادامه مسیر اسپانیا اظهار داشت: «ما هنوز جا برای پیشرفت داریم. حالا باید استراحت کنیم. وضعیت فیزیکی مهم است و این تیم همه چیز دارد. وقتی همه چیزتان را می‌دهید، باید خوشحال باشید.»

اسپانیا در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک خواهد رفت.

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