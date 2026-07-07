کرواسی بیخیال گل آفساید جنجالی نمیشود: شکایت رسمی بابت قتل بزرگ
فدراسیون فوتبال کرواسی پس از شکست جنجالی برابر پرتغال و حذف از جام جهانی، با اعتراض به نحوه استفاده از فناوری ویدیویی در لحظات پایانی مسابقه، شکایت رسمی خود را به فیفا ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کرواسی در دیداری پرحاشیه با نتیجه ۲ بر یک برابر پرتغال شکست خورد و از ادامه رقابتهای جام جهانی بازماند؛ اما پایان این مسابقه با اعتراض شدید کرواتها به تصمیم داوری و استفاده از فناوری همراه شد.
ماجرا به گل مردودشده کرواسی در ثانیههای پایانی وقت اضافه برمیگردد؛ جایی که به نظر میرسید یوشکو گواردیول توانسته تیمش را از شکست نجات دهد. این گل ابتدا در زمین مسابقه تأیید شد، اما پس از بررسی طولانی VAR، داور تصمیم خود را تغییر داد و آفسایدی اعلام شد که تنها از طریق دادههای موجود در توپ مسابقه قابل تشخیص بود.
فدراسیون فوتبال کرواسی معتقد است استفاده از این فناوری در چنین شرایطی، روح بازی را نقض کرده و روند مسابقه را به شکلی ناعادلانه تحت تأثیر قرار داده است. کرواتها همچنین نسبت به نحوه اجرای پروتکلهای VAR اعتراض دارند و میگویند در این صحنه، معیار «خطای واضح و روشن» رعایت نشده است.
در شکایت رسمی کرواسی به فیفا، به طولانی شدن روند بررسی و تأثیر آن بر جریان طبیعی مسابقه نیز اشاره شده است. فدراسیون فوتبال این کشور بر این باور است که مداخله فناوری در لحظهای حساس، نقشی تعیینکننده در حذف کرواسی از جام جهانی داشته است.
لوکا مودریچ، کاپیتان تیم ملی کرواسی، نیز پس از مسابقه از نحوه استفاده از فناوری در فوتبال انتقاد کرد و نسبت به بیعدالتی در تصمیمگیریهای حساس ابراز نارضایتی داشت. او معتقد است چنین تصمیمهایی در صحنههای بزرگ، میتواند سرنوشت یک تیم را تغییر دهد.
با وجود اینکه فیفا معمولاً از تیمهای داوری و فرآیند VAR حمایت میکند، اعتراض رسمی کرواسی و موج انتقادها پس از پایان مسابقه، این پرونده را به یکی از جنجالیترین اتفاقات جام جهانی تبدیل کرده است.