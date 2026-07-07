به گزارش ایلنا، برزیل پس از شکست ۲ بر یک برابر نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، با چهره‌ای ناامید و سردرگم از رقابت‌ها کنار رفت. بازیکنان این تیم پس از پایان مسابقه ورزشگاه مت‌لایف را ترک کردند و به هتل خود در نیوجرسی بازگشتند؛ جایی که سکوت، ناامیدی و ابهام درباره آینده، فضای اردوی سلسائو را تحت تأثیر قرار داده بود.

در حالی که برخی بازیکنان در یک شام خانوادگی حاضر شدند، فضای حاکم بر این گردهمایی نیز غم‌انگیز توصیف شده است. برزیل حالا باید به کشورش بازگردد؛ اما آینده این تیم زیر نظر کارلو آنچلوتی بیش از هر زمان دیگری مبهم به نظر می‌رسد.

سلسائو در آستانه رسیدن به ۲۸ سال بدون قهرمانی در جام جهانی قرار دارد؛ فاصله‌ای بی‌سابقه برای تیمی که سال‌ها نماد قدرت، تکنیک و ترس برای حریفان بود. برزیل دیگر آن تیمی نیست که ورودش به زمین برای رقبا اضطراب‌آور باشد و همین موضوع، به یکی از نشانه‌های اصلی بحران فعلی تبدیل شده است.

در فدراسیون فوتبال برزیل، مدیران امیدوارند با حفظ کادر فنی و ایجاد ثبات، مسیر تازه‌ای برای جام جهانی ۲۰۳۰ ساخته شود. یکی از مسئولان این فدراسیون در این باره گفته است: «امیدواریم با گذشت زمان و ادامه کار با همان سرمربی، شرایط بهتری برای سال ۲۰۳۰ فراهم کنیم.»

با این حال، مشکل برزیل تنها به نتایج داخل زمین محدود نمی‌شود. فدراسیون فوتبال این کشور در سال‌های اخیر با بحران‌های سیاسی و قضایی متعددی روبه‌رو بوده و برکناری اخیر رئیس فدراسیون به دلیل مشکلات قانونی، ضربه‌ای دیگر به ساختار مدیریتی فوتبال برزیل وارد کرده است.

از زمان جدایی تیته پس از جام جهانی ۲۰۲۲، تیم ملی برزیل چهار سرمربی مختلف را تجربه کرده و ۹۶ بازیکن در ترکیب این تیم مورد آزمایش قرار گرفته‌اند؛ آماری که به‌خوبی از بی‌ثباتی فنی و نبود مسیر مشخص در سلسائو حکایت دارد.

کارلو آنچلوتی نیز در شروع مسیر خود با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شده است. انتخاب‌های او با انتقادهایی همراه بوده و فشار عمومی برای استفاده از نیمار، به جای اتکا به گزینه‌های آماده‌تر، بخشی از بحث‌های جدی پیرامون تیم ملی برزیل بوده است.

برزیل اکنون باید با واقعیتی تلخ کنار بیاید؛ تیمی که روزگاری با خلاقیت، تکنیک و اقتدار شناخته می‌شد، امروز درگیر بحرانی عمیق شده و برای بازگشت به روزهای اوج، به چیزی فراتر از تغییر چند بازیکن یا یک سرمربی نیاز دارد.

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