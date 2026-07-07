پیام السیسی به بازیکنان مصر پیش از جدال بزرگ با آرژانتین
عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، پس از صعود تاریخی تیم ملی این کشور به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با ارسال پیامی برای بازیکنان و کادر فنی، از عملکرد آنها تمجید کرد و برای ادامه مسیر آرزوی موفقیت داشت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر پس از پیروزی برابر استرالیا در ضربات پنالتی، برای نخستین بار در تاریخ فوتبال این کشور به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی راه یافت؛ موفقیتی که واکنش گستردهای در این کشور به همراه داشت و با پیام ویژه رئیسجمهور مصر همراه شد.
عبدالفتاح السیسی در پیامی که از طریق حساب رسمی اینستاگرام تیم ملی مصر منتشر شد، خطاب به بازیکنان و اعضای کادر فنی گفت: «میخواهم سلامهای خود را منتقل کرده و افتخارم را از موفقیت تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی ابراز کنم. امیدوارم خداوند ما را سرافراز کند و به ما برکت دهد.»
این پیام با استقبال و واکنش مثبت بازیکنان تیم ملی مصر همراه شد؛ تیمی که با هدایت محمد صلاح حالا خود را برای یکی از حساسترین مسابقات تاریخ فوتبال این کشور آماده میکند.
السیسی پیش از این نیز پس از صعود مصر به مرحله حذفی، در پیامی در فیسبوک نوشته بود: «به فرزندان مصر، قهرمانان تیم ملی فوتبال، به خاطر این دستاورد تاریخی تبریک میگویم؛ صعود به یکهشتم نهایی جام جهانی برای اولین بار در تاریخ تیم. آنها نشان دادند که اعتماد به نفس، روحیه تیمی و اراده برای پیروزی به دستاوردهای بزرگ منجر میشود.»
تیم ملی مصر روز سهشنبه ۱۷ تیرماه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین خواهد رفت؛ دیداری که برنده آن راهی مرحله یکچهارم نهایی میشود.