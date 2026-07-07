حسام حسن: هرکس رنج مردم فلسطین را حس نکند، انسانیت ندارد
حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، پس از صعود تاریخی تیمش در جام جهانی و نمایش پرچم فلسطین در ورزشگاه دالاس، بار دیگر در نشست خبری پیش از دیدار با آرژانتین از مردم فلسطین حمایت کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر در حالی آماده دیدار حساس برابر آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی میشود که حسام حسن، سرمربی این تیم، در نشست خبری پیش از مسابقه بار دیگر موضع حمایتی خود از مردم فلسطین را تکرار کرد.
حسن که پس از صعود تاریخی مصر با نمایش پرچم فلسطین در ورزشگاه دالاس مورد توجه قرار گرفته بود، در این نشست خبری گفت: «اگر کسی رنج مردم فلسطین را احساس نکرده، انسانی نیست.»
سرمربی تیم ملی مصر در ادامه با اشاره به شرایط دشوار مردم فلسطین اظهار داشت: «داشتن سقف و کولر برای مردم فلسطین و کودکان آنها ارزشی ندارد. ما باید این همدلی را احساس کنیم. چه مسیحی و چه مسلمان، وقتی باران میبارد، ما به پناهگاه میرویم، اما آنها هیچ پناهگاهی ندارند. باید به عنوان بشریت شرمنده باشیم. همه ما برابر هستیم.»
حسام حسن همچنین تأکید کرد که فوتبال میتواند ابزاری برای رساندن پیام انسانی باشد و افزود: «پیام من استفاده از فوتبال است. ما میخواهیم به مردم فلسطین زندگی بدهیم. ما لوگوی فیفا را به خاطر احترام به انسانیت همراه داریم و خواهان بازی پاک در زندگی هستیم.»
مصر به عنوان همسایه غزه همواره یکی از کشورهای اثرگذار در تحولات مربوط به فلسطین بوده و حمایت حسام حسن از مردم فلسطین، بازتاب گستردهای در حاشیه حضور تاریخی تیم ملی مصر در جام جهانی داشته است.