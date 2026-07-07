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آشنایی با جنجالی‌ترین بازیکن دیدار فرانسه - مراکش: بوعادی!

آشنایی با جنجالی‌ترین بازیکن دیدار فرانسه - مراکش: بوعادی!
کد خبر : 1809788
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گای استفان، دستیار دیدیه دشان در تیم ملی فرانسه، در آستانه دیدار حساس برابر مراکش، از تصمیم آیوب بوعادی برای انتخاب تیم ملی مراکش حمایت کرد و تأکید داشت که نباید این بازیکن را بابت انتخاب ملی‌اش سرزنش کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در حالی خود را برای دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی برابر مراکش آماده می‌کند که نام آیوب بوعادی، بازیکن جوان متولد فرانسه، به یکی از سوژه‌های مهم این مسابقه تبدیل شده است. بوعادی که در رده‌های پایه برای تیم‌های ملی فرانسه بازی کرده، تصمیم گرفته در سطح بزرگسالان پیراهن تیم ملی مراکش را بر تن کند.

گای استفان در نشست خبری پیش از این مسابقه، در واکنش به انتقادهای احتمالی از انتخاب بوعادی گفت: «بوعادی محصول خالص سیستم آموزشی فرانسه است و ما او را به‌خوبی می‌شناسیم. او در تمام رده‌های سنی جوانان فرانسه بازی کرده و در این فصل با تیم لیل عملکرد خوبی داشته است. او در مقطعی از زندگی‌اش انتخابی انجام داد و ما نمی‌توانیم او را به خاطر این انتخاب سرزنش کنیم.»

دستیار سرمربی تیم ملی فرانسه همچنین با اشاره به کیفیت بازیکنان حاضر در ترکیب خروس‌ها افزود: «ما در این پست بازیکنان بسیار خوبی داریم و انتخاب‌های زیادی پیش روی ماست. اما بوعادی هم بازیکن بسیار خوبی است و انتخاب او باید مورد احترام قرار بگیرد.»

استفان در ادامه تأکید کرد که دیدیه دشان هرگز به دنبال تحت فشار قرار دادن بازیکنان برای انتخاب ملی نیست و نمی‌خواهد کسی را مجبور به تصمیمی کند که ممکن است به ضررش تمام شود.

او در پایان با وجود تمجید از عملکرد بوعادی، یادآور شد که تیم ملی فرانسه همچنان از استعدادهای فراوانی برخوردار است و این بازیکن جوان نیز در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد.

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