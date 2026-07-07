واکنش تند امباپه: شما زن حقیری هستید!

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه، پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، هدف اظهارات نژادپرستانه سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه‌ای، قرار گرفت و در واکنشی تند به این حملات پاسخ داد.

این سیاستمدار پاراگوئه‌ای پس از پایان مسابقه، در شبکه‌های اجتماعی مطالبی توهین‌آمیز و نژادپرستانه علیه ستاره رئال مادرید منتشر کرد؛ اظهاراتی که واکنش گسترده‌ای در فرانسه و محافل فوتبالی جهان به همراه داشت.

امباپه در پاسخ به این حملات نوشت: «شما زنی حقیر و شایسته این جایگاه نیستید. شما نماینده پاراگوئه نیستید؛ کشوری که در طول مسابقات با عشق و افتخار جنگید. به دلیل بی‌احتیاطی و نژادپرستی شرم‌آورتان، جهان تلاش تاریخی بازیکنان شما در این جام جهانی را فراموش می‌کند. من هرگز اجازه نخواهم داد افرادی مثل شما نفرت و نژادپرستی خود را در جهان پخش کنند.»

این جنجال پس از دیداری شکل گرفت که با تنش زیادی همراه بود و پاراگوئه به دلیل سبک بازی فیزیکی خود مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پایان مسابقه نیز برخورد سرد امباپه با دروازه‌بان پاراگوئه، بهانه‌ای برای حملات لفظی این سناتور شد.

فدراسیون فوتبال فرانسه خیلی زود از کاپیتان خود حمایت کرد و اظهارات مطرح‌شده علیه امباپه را رفتاری مجرمانه و غیرقابل قبول دانست. این فدراسیون اعلام کرده موضوع را از مسیر قضایی پیگیری خواهد کرد تا چنین اظهاراتی در سطح بین‌المللی بدون مجازات باقی نماند.

در بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه آمده است: «این اظهارات باعث بی‌اعتباری کسانی می‌شود که آن را بیان یا منتشر می‌کنند. بازیکنان تیم ملی فرانسه نماینده کشور ما هستند و این فرانسه است که مورد توهین قرار گرفته است.»

امباپه همچنین از حمایت مقام‌های ورزشی فرانسه برخوردار شد. مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، و فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور، به‌صورت علنی اظهارات نژادپرستانه علیه کاپیتان تیم ملی فرانسه را محکوم کردند.

در حالی که پرونده این اتفاق وارد مسیر حقوقی شده، تیم ملی فرانسه آماده دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی برابر مراکش می‌شود؛ مسابقه‌ای که در سایه این جنجال، حساسیت بیشتری پیدا کرده است.

انتهای پیام/