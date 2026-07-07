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جام جهانی ۲۰۲۶؛

دکتلار بهترین بازیکن دیدار آمریکا و بلژیک شد

دکتلار بهترین بازیکن دیدار آمریکا و بلژیک شد
کد خبر : 1809775
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مهاجم تیم ملی فوتبال بلژیک به عنوان بهترین بازیکن دیدار با آمریکا معرفی شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بلژیک از ساعت 3:30 بامداد امروز (سه‌شنبه) در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 در ورزشگاه «لومن فیلد» شهر سیاتل به دیدار هم رفتند که بلژیکی‌ها با نتیجه 4 بر یک پیروز شدند و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

چارلز دکتلار، بازیکن تیم ملی بلژیک که زننده دو گل بازی در دقایق 9 و 33 بود،در پایان این دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

بلژیک در مرحله بعدی به مصاف اسپانیا می‌رود؛ دیداری که جمعه 19 تیرماه ساعت 22:30 برگزار خواهد شد.

 

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