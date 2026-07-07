خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکورد منفی برای رونالدو پس از حذف پرتغال از جام جهانی

رکورد منفی برای رونالدو پس از حذف پرتغال از جام جهانی
کد خبر : 1809767
لینک کوتاه کپی شد.

کریستیانو رونالدو پس از شکست پرتغال برابر اسپانیا در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به رکوردی منفی در تاریخ این رقابت‌ها رسید و در کنار دو چهره دیگر، در صدر فهرست بازیکنانی قرار گرفت که بیشترین شکست را در جام جهانی تجربه کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال با شکست برابر اسپانیا از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت و این نتیجه، پایان ششمین حضور کریستیانو رونالدو در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان بود؛ حضوری که با ثبت ۳ گل در ۵ مسابقه برای کاپیتان پرتغال همراه شد.

رونالدو با این شکست، تعداد باخت‌های خود در تاریخ جام جهانی را به عدد ۸ رساند و از این نظر با آنتونیو کارباخال، دروازه‌بان پیشین تیم ملی مکزیک، و هونگ میونگ-بو، مدافع سابق کره جنوبی، برابر شد. این سه بازیکن حالا بیشترین تعداد شکست در تاریخ جام جهانی را در کارنامه دارند.

ستاره پرتغالی در مجموع ۲۷ بازی در جام جهانی انجام داده و حاصل کار او ۱۱ پیروزی، ۸ تساوی و ۸ شکست بوده است؛ آماری که درصد موفقیت او را در این رقابت‌ها به ۵۰.۶ درصد می‌رساند.

آنتونیو کارباخال، نخستین بازیکن تاریخ بود که در پنج دوره جام جهانی حضور پیدا کرد. او در مجموع ۱۱ بازی در این رقابت‌ها انجام داد و ۸ بار شکست خورد. هونگ میونگ-بو نیز در چهار دوره جام جهانی به میدان رفت و در ۱۶ مسابقه، همین تعداد شکست را تجربه کرد.

رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر یکی از چهره‌های اصلی پرتغال بود، اما نتوانست مانع حذف تیمش برابر اسپانیا شود تا این دوره از مسابقات برای او با ثبت یک رکورد منفی به پایان برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی