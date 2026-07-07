رکورد منفی برای رونالدو پس از حذف پرتغال از جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال با شکست برابر اسپانیا از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت و این نتیجه، پایان ششمین حضور کریستیانو رونالدو در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان بود؛ حضوری که با ثبت ۳ گل در ۵ مسابقه برای کاپیتان پرتغال همراه شد.

رونالدو با این شکست، تعداد باخت‌های خود در تاریخ جام جهانی را به عدد ۸ رساند و از این نظر با آنتونیو کارباخال، دروازه‌بان پیشین تیم ملی مکزیک، و هونگ میونگ-بو، مدافع سابق کره جنوبی، برابر شد. این سه بازیکن حالا بیشترین تعداد شکست در تاریخ جام جهانی را در کارنامه دارند.

ستاره پرتغالی در مجموع ۲۷ بازی در جام جهانی انجام داده و حاصل کار او ۱۱ پیروزی، ۸ تساوی و ۸ شکست بوده است؛ آماری که درصد موفقیت او را در این رقابت‌ها به ۵۰.۶ درصد می‌رساند.

آنتونیو کارباخال، نخستین بازیکن تاریخ بود که در پنج دوره جام جهانی حضور پیدا کرد. او در مجموع ۱۱ بازی در این رقابت‌ها انجام داد و ۸ بار شکست خورد. هونگ میونگ-بو نیز در چهار دوره جام جهانی به میدان رفت و در ۱۶ مسابقه، همین تعداد شکست را تجربه کرد.

رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر یکی از چهره‌های اصلی پرتغال بود، اما نتوانست مانع حذف تیمش برابر اسپانیا شود تا این دوره از مسابقات برای او با ثبت یک رکورد منفی به پایان برسد.

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