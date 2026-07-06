رودری بهترین بازیکن دیدار پرتغال و اسپانیا شد
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هافبک لاروخا به عنوان بهترین بازیکن دیدار پرتغال و اسپانیا انتخاب شد.
به گزارش ایلناتیم ملی فوتبال اسپانیا در ادامه رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی با نتیجه یک بر صفر از سد تیم ملی فوتبال پرتغال گذشت تا به عنوان پنجمین تیم، حضور خود را در مرحله یکچهارم نهایی قطعی کند.
در پایان این دیدار ، رودری، کاپیتان و هافبک تیم ملی اسپانیا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
اسپانیا با برتری در این دیدار از ساعت 22:30 روز جمعه به مصاف برنده دیدار آمریکا و بلژیک خواهد رفت.