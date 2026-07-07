به گزارش ایلنا، آینده ویرجیل فان‌دایک در آنفیلد بار دیگر به یکی از سوژه‌های مهم نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا تبدیل شده است. کاپیتان لیورپول که در آستانه ورود به آخرین سال قراردادش قرار دارد، طبق برخی گزارش‌ها مورد توجه باشگاه میلان قرار گرفته و نام او به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی روسونری برای تقویت خط دفاعی مطرح شده است.

گزارش‌ها در ایتالیا حاکی از آن است که میلان با هدایت روبن آموریم، فان‌دایک را یکی از اهداف مهم خود در بازار نقل‌وانتقالات می‌داند. این باشگاه ایتالیایی پیش از این نیز با جذب نام‌هایی مانند کریستین پولیشیچ و لوکا مودریچ، نشان داده که در مسیر ساختن تیمی پرستاره حرکت می‌کند و حالا نام مدافع باتجربه لیورپول نیز در همین چارچوب مطرح شده است.

با این حال، رسانه محلی لیورپول اکو ارتباط فان‌دایک با میلان و همچنین باشگاه فنرباغچه ترکیه را رد کرده و تأکید دارد که لیورپول برای فصل آینده همچنان روی حضور کاپیتان خود برنامه‌ریزی می‌کند. این در حالی است که آنفیلد پس از خروج یورگن کلوپ و آرنه اسلات، وارد دوره‌ای از تغییرات جدی شده و آندونی ایرائولا هدایت تیم را در شرایطی برعهده گرفته که ساختار لیورپول به سرعت در حال تغییر است.

فان‌دایک اکنون یکی از معدود بازماندگان اصلی دوران موفق سال‌های گذشته لیورپول محسوب می‌شود؛ به‌ویژه پس از جدایی بازیکنانی مانند محمد صلاح و اندی رابرتسون. به همین دلیل، جدایی احتمالی او می‌تواند ضربه‌ای سنگین به خط دفاعی تیمی باشد که همین حالا نیز با پرسش‌های جدی روبه‌روست.

یکی دیگر از ابهام‌های خط دفاعی لیورپول به وضعیت جو گومز مربوط می‌شود. این مدافع انگلیسی که طولانی‌ترین سابقه حضور در ترکیب فعلی لیورپول را دارد، درباره آینده‌اش گفته بود: «من نمی‌دانم [چه چیزی در انتظار من است]، این پاسخ صادقانه‌ام است. فقط یک سال از قرارداد من باقی مانده و نمی‌دانم.»

گومز سال گذشته نیز تا آستانه خروج از لیورپول پیش رفت و نام او در جریان تلاش باشگاه برای جذب مارک گوئی مطرح شده بود. حالا با انتقال ایبراهیما کوناته به رئال مادرید، از دست دادن همزمان گومز و فان‌دایک می‌تواند خط دفاعی ایرائولا را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. در چنین شرایطی، لیورپول فعلاً به گزینه‌های جوان‌تری مانند جرمی ژاکه و جیوانی لئونی برای پوشش قلب دفاع چشم دوخته است.

تغییرات لیورپول تنها به خط دفاع محدود نمی‌شود. در خط میانی نیز شرایط بازیکنانی مانند کورتیس جونز و واتارو اندو زیر نظر قرار دارد. جونز وارد آخرین سال قراردادش می‌شود و مورد توجه اینتر قرار گرفته؛ در حالی که لیورپول ارزش او را حدود ۳۵ میلیون پوند می‌داند و پیشنهاد اولیه باشگاه ایتالیایی نزدیک به ۲۲ میلیون پوند بوده است. اندو نیز پس از پیوستن از اشتوتگارت در سال ۲۰۲۳، وارد ۱۲ ماه پایانی قراردادش شده است.

وضعیت هاروی الیوت هم همچنان نامشخص است. این بازیکن جوان پس از یک فصل قرضی در آستون‌ویلا و فرصت محدود برای بازی، به آنفیلد بازگشته و آینده او همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. علاقه قبلی آر.بی لایپزیگ باعث شده بود لیورپول قیمتی حدود ۵۰ میلیون پوند برای ستاره تیم زیر ۲۱ سال انگلیس تعیین کند، اما کاهش زمان بازی او می‌تواند روی این ارزیابی اثر بگذارد.

در مجموع، اگرچه نام فان‌دایک در اطراف میلان مطرح شده، اما موضع منابع نزدیک به لیورپول فعلاً روشن است؛ باشگاه انگلیسی قصد دارد فصل آینده را با کاپیتان هلندی خود آغاز کند، مگر اینکه شرایط بازار نقل‌وانتقالات مسیر دیگری را رقم بزند.

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