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ضبط بیش از ۶۰۰ پهپاد در اطراف ورزشگاه‌های جام جهانی

ضبط بیش از ۶۰۰ پهپاد در اطراف ورزشگاه‌های جام جهانی
کد خبر : 1809726
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مقام‌های امنیتی آمریکا از آغاز جام جهانی تاکنون بیش از ۶۰۰ پهپاد غیرمجاز را در اطراف ورزشگاه‌ها و مناطق تجمع هواداران ضبط کرده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تهدیدهای امنیتی در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان را افزایش داده است.

به گزارش ایلنا، اداره امنیت حمل‌ونقل ایالات متحده اعلام کرد که از آغاز رقابت‌های جام جهانی در ۱۱ ژوئن، آژانس‌های آمریکایی از جمله اف‌بی‌آی و نهادهای امنیتی این کشور، بیش از ۶۰۰ پهپاد را در حریم هوایی محدود اطراف ورزشگاه‌ها و مناطق هواداری ضبط کرده‌اند.

مقام‌های امنیتی آمریکا پیش از آغاز مسابقات، پهپادها را یکی از پیچیده‌ترین تهدیدهای امنیتی جام جهانی معرفی کرده بودند. در همین راستا، از دسامبر گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای تقویت تدابیر امنیتی در شهرهای میزبان اختصاص یافت.

براساس گزارش منتشرشده، این پهپادها در حریم هوایی محدود اطراف محل‌های برگزاری مسابقات در هر ۱۱ شهر میزبان آمریکا شناسایی و ضبط شده‌اند. بیشترین موارد مربوط به میامی با ۱۳۰ پهپاد و دالاس با بیش از ۷۰ مورد در جریان پنج مسابقه بوده است.

طبق محدودیت‌های اعلام‌شده، در روزهای مسابقه هرگونه پرواز پهپاد و هواپیما بدون مجوز در شعاع سه مایل دریایی اطراف ورزشگاه‌ها و تا ارتفاع سه هزار فوت ممنوع است. همچنین پرواز پهپاد در اطراف محل تجمع هواداران نیز با محدودیت جداگانه روبه‌روست و متخلفان ممکن است با جریمه‌ای تا ۱۰۰ هزار دلار، اتهام کیفری و ضبط تجهیزات مواجه شوند.

 

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