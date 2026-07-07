نقشه دفاعی مصر برای مهار مسی و آرژانتین
تیم ملی مصر پیش از دیدار حساس برابر آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در آستانه تغییر سیستم قرار دارد و ممکن است با دفاع پنجنفره مقابل قهرمان جهان به میدان برود.
به گزارش ایلنا، مصر پس از صعود تاریخی به مرحله حذفی جام جهانی، حالا با یکی از دشوارترین آزمونهای ممکن روبهرو شده است؛ تقابل با آرژانتین و لیونل مسی، ستارهای که همچنان مهمترین تهدید هجومی آلبیسلسته محسوب میشود.
براساس گزارش اکیپ، حسام حسن، سرمربی مصر، برای این مسابقه به استفاده از آرایش دفاعی پنجنفره فکر میکند؛ تصمیمی که با هدف محدود کردن فضای حرکتی مسی و کنترل حملات آرژانتین در دستور کار قرار گرفته است. مصر در دیدارهای قبلی بیشتر با سیستم ۴-۲-۳-۱ به میدان رفته بود، اما حساسیت بازی برابر آرژانتین باعث شده کادر فنی این تیم به تغییر ساختار دفاعی فکر کند.
یکی از تغییرات مهم احتمالی، حضور محمود حسن ترزگه در سمت چپ خط دفاعی است؛ جایی که احمد فتوح به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش نخواهد بود. از سوی دیگر، مهند لاشین نیز پس از پشت سر گذاشتن محرومیت، دوباره در دسترس کادر فنی قرار گرفته و میتواند به ترکیب اصلی بازگردد.
هدف اصلی مصر از این تغییر تاکتیکی، افزایش تراکم در خط دفاعی و بستن مسیرهای نفوذ آرژانتین است؛ اما این سیستم تنها جنبه دفاعی ندارد. حسام حسن امیدوار است با ایجاد پوشش بیشتر در عقب زمین، محمد صلاح و عمر مرموش را از مسئولیتهای سنگین دفاعی آزادتر کند تا این دو بازیکن بتوانند در ضدحملات، از فضاهای پشت مدافعان آرژانتین استفاده کنند.
مصر که برای نخستینبار از سال ۱۹۳۴ به مرحله حذفی جام جهانی رسیده، حالا در برابر قهرمان جهان به دنبال خلق یک شگفتی بزرگ است؛ شگفتیای که برای تحقق آن، ابتدا باید راهی برای کنترل مسی و خط حمله پرستاره آرژانتین پیدا کند.