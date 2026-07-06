آنچلوتی در برزیل ماندنی شد
با وجود حذف تیم ملی برزیل از جام جهانی ۲۰۲۶ و افزایش انتقادها نسبت به عملکرد کارلو آنچلوتی، فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم گرفته به همکاری با سرمربی ایتالیایی ادامه دهد و پروژه فنی او را متوقف نکند.
به گزارش ایلنا، حذف زودهنگام تیم ملی برزیل از جام جهانی ۲۰۲۶ واکنشهای گستردهای را در این کشور به دنبال داشت، اما برخلاف برخی گمانهزنیها، این ناکامی به پایان همکاری کارلو آنچلوتی با سلسائو منجر نخواهد شد.
بر اساس گزارش رسانههای برزیلی، مدیران فدراسیون فوتبال این کشور پس از برگزاری نشستی برای بررسی شرایط تیم ملی، در نهایت بر ادامه همکاری با آنچلوتی به توافق رسیدند. مسئولان فدراسیون معتقدند حفظ ثبات در کادر فنی، بهترین گزینه برای برنامههای آینده فوتبال برزیل است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شکست برابر نروژ و حذف از جام جهانی، انتقادهای گستردهای را متوجه سرمربی ایتالیایی کرده است. بسیاری از کارشناسان و رسانههای برزیلی عملکرد فنی تیم و تصمیمات تاکتیکی آنچلوتی را از عوامل اصلی ناکامی سلسائو عنوان کردهاند.
با این حال، مدیران فدراسیون برزیل بر این باورند که تغییر کادر فنی در شرایط فعلی میتواند به برنامههای بلندمدت تیم ملی آسیب بزند و از همین رو ترجیح دادهاند به پروژه آنچلوتی فرصت بیشتری بدهند.
در سوی دیگر، واکنش هواداران و چهرههای فوتبالی برزیل نسبت به این تصمیم عمدتاً منفی بوده است. بخشی از منتقدان معتقدند سبک بازی تیم ملی در دوران آنچلوتی با هویت سنتی فوتبال برزیل فاصله گرفته و از خلاقیت و فوتبال هجومی همیشگی سلسائو کاسته شده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که در رختکن تیم ملی نیز دیدگاههای متفاوتی درباره ادامه حضور سرمربی ایتالیایی وجود دارد. بازیکنانی که سابقه همکاری با آنچلوتی در رئال مادرید را داشتهاند، همچنان از او حمایت میکنند و ناکامی اخیر را تنها متوجه کادر فنی نمیدانند. در مقابل، برخی دیگر از ملیپوشان نسبت به شیوه مدیریت تیم و فرصتهای محدود خود انتقادهایی مطرح کردهاند.
با وجود این شرایط، کارلو آنچلوتی مأموریت خود را در تیم ملی برزیل ادامه خواهد داد و باید در ماههای آینده ضمن بازسازی فنی تیم، اعتماد هواداران و منتقدان را نیز دوباره جلب کند.