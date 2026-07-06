نساجی سومین خرید خود را قطعی کرد

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه نساجی مازندران فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات را از ماه‌های گذشته آغاز کرده‌اند و با هدف بستن تیمی قدرتمند برای فصل آینده لیگ برتر، چند خرید مهم را پیش از پایان رقابت‌های لیگ دسته اول نهایی کرده‌اند.

پس از توافق با دانیال ایری و پرداخت مبلغ رضایت‌نامه به ذوب‌آهن، همچنین جذب افشین صادقی از پیکان، حالا سومین خرید این باشگاه نیز قطعی شده است. بر این اساس، علیرضا آراسته، مدافع چپ ۲۰ ساله خیبر خرم‌آباد، فصل آینده پیراهن نساجی را بر تن خواهد کرد.

آراسته که فصل گذشته با نظر مهدی رحمتی از تیم جوانان سایپا به خیبر خرم‌آباد پیوست، در نخستین فصل حضورش در فوتبال حرفه‌ای فرصت حضور در پنج دیدار لیگ برتر و دو مسابقه جام حذفی را به دست آورد و عملکردش رضایت کادر فنی را به همراه داشت.

نساجی برای جذب این مدافع جوان، رضایت‌نامه او را با پرداخت مبلغی در حدود ۱۵ میلیارد تومان از باشگاه خیبر خرم‌آباد دریافت کرده است. قرار است این انتقال همزمان با معرفی رسمی دانیال ایری و افشین صادقی از سوی باشگاه اعلام شود.

برنامه نقل‌وانتقالاتی نساجی همچنان ادامه دارد و مسئولان این باشگاه در تلاش هستند پیش از آغاز اردوی آماده‌سازی، چند بازیکن دیگر را نیز به ترکیب تیم اضافه کنند تا با شرایط مطلوب وارد رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر شوند.

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