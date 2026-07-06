برنابئو و نیوکمپ در دوئل مستقیم با جهنم ۱۱۵ هزار نفری کازابلانکا

به گزارش ایلنا، با توجه به اینکه مقرر شده جام جهانی 2030 به صورت مشترک توسط کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش – در کنار بازی‌های ویژه صدمین سالگرد در آمریکای جنوبی – میزبانی شود، بحث و جدل بر سر اینکه جام قهرمانی در کجا بالای سر برده خواهد شد، به یک مسئله اولویت ملی تبدیل شده است. رافائل لوزان، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) اعلام کرد که «اعتماد کامل» دارد که فینال این مسابقات در خاک اسپانیا برگزار خواهد شد. این فدراسیون بر این باور است که مشارکت طولانی‌مدتش در فرآیند ارائه پیشنهاد میزبانی، به آن‌ها برتری اخلاقی و لجستیکی نسبت به شرکای مراکشی‌شان می‌دهد.

نبرد غول‌های اسپانیایی

لوزان درباره گزینه‌های موجود در مرزهای کشورش صریح بود و تاکید کرد که این مسابقه بزرگ و کلیدی باید در یکی از دو معبد ورزشی نمادین این کشور برگزار شود. او در جریان حضورش در رسانه‌ها اظهار داشت: «فینال جام جهانی باید در نیوکمپ یا برنابئو باشد.»

لوزان همچنین توضیح داد که چرا اسپانیا فکر می‌کند مستحق میزبانی فینال، بالاتر از استادیوم کازابلانکای مراکش است؛ ورزشگاهی که انتظار می‌رود ظرفیت عظیم ۱۱۵ هزار نفری داشته باشد. او تشریح کرد: «اگر اسپانیا محل برگزاری فینال جام جهانی نباشد، این موضوع قابل درک نخواهد بود. هیچ شکی وجود ندارد که اسپانیا باید میزبان فینال باشد، زیرا این جام جهانی در اسپانیا، بین اسپانیا و پرتغال متولد شد و مراکش بعداً به آن ملحق گردید.»

استدلال‌ مربوط به زیرساخت و ظرفیت

در حال حاضر سانتیاگو برنابئو به دلیل موقعیت خود به عنوان یک مجموعه پیشرفته و تکمیل‌شده، به عنوان پیشتاز این رقابت دیده می‌شود. با این حال، لوزان اعتراف کرد که ابعاد نیوکمپ بازسازی‌شده، نادیده گرفتن آن را غیرممکن می‌سازد. او اذعان کرد که فیفا تصمیم نهایی را خواهد گرفت، اما تمجید ویژه‌ای از هر دو ورزشگاه به عمل آورد و به مقیاس بزرگ پروژه‌ای که در حال حاضر در کاتالونیا در دست اجراست، اشاره کرد.

لوزان در ادامه افزود: «انتخاب محل برگزاری فینال باید توسط فیفا ارزیابی شود. استادیوم مادرید تماشایی است، استادیوم بارسلونا در حال اتمام است و این واقعیت دارد که تفاوت ظرفیت ۲۵ هزار تماشاگر بیشتر را خواهد داشت و این یک جزئیات کوچک نیست، بلکه یک جزئیات مهم است.»

دفاع از منافع اسپانیا در برابر مراکش

در حالی که بحث‌های داخلی همچنان ادامه دارد، فدراسیون فوتبال اسپانیا در درجه اول بر این موضوع تمرکز کرده است که اطمینان حاصل کند این مسابقه به طور کامل از کشور خارج نمی‌شود. مراکش استدلال‌های قدرتمندی برای فینال ارائه کرده است، اما اسپانیا همچنان شریک اصلی در ساختار سازمانی باقی می‌ماند. لوزان خاطرنشان کرد که ریشه‌های تاریخی پیشنهاد میزبانی ۲۰۳۰ متعلق به شبه‌جزیره ایبریا است و همین امر باید تعیین‌کننده محل برگزاری فینال باشد.

او در پایان گفت: «حرف نهایی متعلق به فیفا است و ما از منافع اسپانیا دفاع خواهیم کرد. اسپانیا باید محل برگزاری فینال باشد، این کشور هدایت این جام جهانی را بر عهده داشته و ما سهم ۵۵ درصدی در سازماندهی آن داریم.»

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