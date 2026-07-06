گلاسنر سرمربی ناتینگهام فارست شد

به گزارش ایلنا، باشگاه ناتینگهام فارست با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد اولیور گلاسنر، مربی ۵۱ ساله اتریشی، هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. او جانشین ویتور پریرا شد؛ مربی پرتغالی که روز سه‌شنبه، تنها دو دقیقه پیش از پایان مهلت بند فسخ قراردادش، از سمت خود برکنار شد.

اوانجلوس ماریناکیس، مالک باشگاه ناتینگهام فارست، از گلاسنر به عنوان گزینه ایده‌آل برای هدایت پروژه بلندمدت باشگاه یاد کرد و گفت:«اولیور یک برنده واقعی است. از همان ابتدا مشخص بود که نگاه، جاه‌طلبی و عطش موفقیت ما کاملاً با یکدیگر همسو است.»

مذاکرات فارست با گلاسنر از اوایل تابستان آغاز شده بود؛ زمانی که او پس از پایان همکاری‌اش با کریستال پالاس، تصمیم گرفت به دنبال چالشی تازه باشد.

ناتینگهام فارست در یک سال گذشته روزهای پرالتهابی را روی نیمکت خود سپری کرده است. فصل گذشته با هدایت نونو اسپیریتو سانتو آغاز شد، اما پس از او آنژه پوستکوگلو، شان دایچ و ویتور پریرا نیز هر کدام برای مدت کوتاهی هدایت تیم را بر عهده داشتند.

گلاسنر با کارنامه‌ای درخشان راهی سیتی‌گراند می‌شود. او در نخستین فصل حضورش روی نیمکت کریستال پالاس، این تیم را برای نخستین بار به قهرمانی در جام حذفی انگلیس رساند. سپس با فتح لیگ کنفرانس اروپا موفقیتش را تکمیل کرد و پس از پیروزی برابر لیورپول در ضربات پنالتی، جام کامیونیتی شیلد را نیز بالای سر برد.

سرمربی اتریشی همچنین یکی از تنها سه مربی تاریخ فوتبال اروپا به شمار می‌رود که موفق شده هم قهرمان لیگ اروپا و هم قهرمان لیگ کنفرانس اروپا شود. او پیش از این در فصل ۲۲-۲۰۲۱ اینتراخت فرانکفورت را به قهرمانی لیگ اروپا رسانده بود.

گلاسنر پس از امضای قراردادش، دلیل پذیرش پیشنهاد ناتینگهام فارست را چشم‌انداز باشگاه عنوان کرد و گفت:«از همان نخستین گفت‌وگوها با مالک و مدیران باشگاه، متوجه شدم که آن‌ها برنامه‌ای روشن برای آینده ناتینگهام فارست دارند و اعتماد کاملی به من و کادر فنی‌ام دارند تا در کنار هم، آینده‌ای قدرتمند و پایدار برای این باشگاه بسازیم.»

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