شطرنج مرگبار ماتادورها با پرتغال بحرانزده
تیم ملی اسپانیا در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف پرتغالی میرود که با وجود قرار داشتن در قامت یکی از مدعیان اصلی، حالا غرق در شک و تردید و حواشی حول محور رونالدو است.
به گزارش ایلنا، پیش از آغاز تورنمنت، کاملاً منطقی به نظر میرسید که تیم لوئیس دلا فوئنته نسبت به تیم روبرتو مارتینز از شانس بیشتری برای موفقیت برخوردار باشد. خاطره خوش قهرمانی در جام ملتهای اروپا ما را به این نتیجه میرساند و اگرچه قهرمانی پرتغال در لیگ ملتها استدلال خوبی برای برقراری تعادل در این بحث بود، اما وزن بالای مسابقات سال ۲۰۲۲ کفه ترازو را سنگینتر میکرد. در هر صورت، پیشبینیهای قبل از تورنمنت کارایی چندانی ندارند.
اگر چهار مسابقه برگزار شده توسط هر دو تیم در این جام جهانی را تحلیل کنیم، میتوان گفت شباهتهای زیادی وجود داشته است؛ تساوی مقابل کیپورد و جمهوری دموکراتیک کنگو با ویژگیهای مشابه: مالکیت توپ بیشتر نسبت به نفوذ و نوعی کندی در پاسکاریها. پیروزیهای پرگل مقابل عربستان سعودی و ازبکستان نیز به دلیل ضعف رقیبان نتوانست موجی از شور و هیجان ایجاد کند. در نهایت، روز پایانی مرحله گروهی با دشواریهای زیادی همراه بود؛ هرچند اسپانیا موفق شد اروگوئه را شکست دهد، در حالی که پرتغال در مسابقهای که مستحق باخت بود، مقابل کلمبیا به تساوی رسید. در مرحله یکشانزدهم نهایی، قهرمان اروپا نمایش بسیار کاملی را مقابل اتریش ارائه داد، در حالی که پرتغال در دیداری سخت مقابل کرواسی به برتری رسید؛ مسابقهای که در نیمه اول کاملاً تحت کنترل آنها بود اما در نیمه دوم موقعیتهای زیادی به حریف دادند. خلاصه اینکه: در حالی که هر دو تیم فراز و نشیبهای خود را داشتهاند، شاید شاگردان مارتینز در مجموع نمایش بهتری را ارائه داده باشند.
کولهبار تجربه مارتینز در سومین جام جهانی
سرمربی اهل بالاگوئر یک مزیت بزرگ دارد: او قبلاً این مسیر را تجربه کرده است. روبرتو مارتینز در اولین جام جهانی خود هدایت بلژیک را بر عهده داشت و آنها را به مقام سوم رساند و با حذف کردن برزیل در مرحله یکچهارم نهایی، یکی از نقاط عطف دوران حرفهای خود را رقم زد. او این مسابقات حذفی را به خوبی میشناسد. مارتینز به خاطر موارد زیادی مورد انتقاد قرار گرفته است: اصرار او بر حفظ کریستیانو رونالدو در زمین، عملکرد ضعیفتر ویتینیا در تیم ملی نسبت به دوران حضورش در پاریسنژرمن، رویکرد بیش از حد منفعلانه بدون توپ در دیدار مقابل کلمبیا، و اشتباهات دفاعی که باعث شد دیگو کاستا بهترین بازیکن تیمش در بازی برابر نمایندگان آمریکای جنوبی و سپس کرواسی باشد.
به طور گستردهای تصور میشود که او بعد از جام جهانی، بدون توجه به هر نتیجهای، به کار خود پایان خواهد داد. اما، اگرچه او شکستهای تلخی را نیز متحمل شده است، حتی بازیکنانی که تحت هدایت او بودهاند اما کمتر فرصت بازی پیدا کردهاند، به استعداد خاص او برای گرفتن بهترین بازی از شاگردانش در روزهای بزرگ و موقعیتهای پرفشار اذعان دارند؛ و البته توانایی کمنظیر او در انجام تعویضهای به ظاهر غیرمنطقی که در نهایت نتیجهبخش میشوند. این اتفاق دوباره در دیدار مقابل تیم بالکان(کرواسی) رخ داد. او ویتینیا و برونو فرناندز را از زمین بیرون کشید؛ تصمیمی که اگر به بنبست میرسید، طوفان انتقادات علیه او غیرقابل تحمل میشد. او سپس کریستیانو را تعویض کرد؛ اقدامی که بسیاری از مردم خواستارش بودند، اما بسیاری دیگر را نیز خشمگین کرد. یک قمار دو لبه که در نهایت به هدف نشست و گل پیروزیبخش به ثمر رسید. پاس گل از سوی رافائل لیائو ارسال شد؛ تنها مهاجمی که در زمین باقی مانده بود، و ضربه نهایی توسط گونسالو راموس نواخته شد، بازیکنی که پس از خروج مادیرا، به عنوان تک مهاجم تیم در راس خط حمله قرار گرفت.
اعجوبهای که تسلیمشدنی نیست
در سمت دیگر، مسئله کریستیانو رونالدو قرار دارد. او در ۴۱ سالگی به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شده است که در شش دوره جام جهانی گلزنی میکند. منتقدان او مدعی هستند که او دیگر آن انفجار سابق را ندارد، کم تحرک است، برای درگیر شدن در جریان بازی تلاش چندانی نمیکند و مانع پیشرفت همتیمیهایش میشود. در مقابل، مدافعان او به طرز تفکر، آمادگی بدنی خیرهکننده که او را در اوج نگه میدارد، و تواناییاش برای تداوم تاثیرگذاری در لحظات سرنوشتساز استناد میکنند.
گفته میشود که روبرتو جرات نیمکتنشین کردن او را ندارد؛ ادعایی که به شکلی قابل درک باعث عصبانیت این سرمربی اسپانیایی میشود، چرا که او واقعاً به رونالدو ایمان دارد و به آمار او از زمان بر عهده گرفتن هدایت تیم اشاره میکند: ۲۸ گل در ۳۶ مسابقه. عملکرد او در یورو ۲۰۲۴ بسیار ضعیف بود، اما با به ثمر رساندن هشت گل در لیگ ملتها که با قهرمانی پرتغال همراه شد، دوباره احیا شد. و با وجود اینکه گونسالو راموس گل دوم و پیروزیبخش را در دیدار روز پنجشنبه به ثمر رساند، هیچکس احتمال شروع مسابقه مقابل اسپانیا از روی نیمکت را برای این فوقستاره مادیرا متصور نیست.