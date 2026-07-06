رزاقپور و محروقی فروشی نیستند؛
فولاد به پرسپولیس پاسخ منفی داد
در حالی که پرسپولیس برای تقویت ترکیب خود به دنبال جذب چند بازیکن فولاد خوزستان است، مدیران این باشگاه با جدایی ابوالفضل رزاقپور و احسان محروقی مخالفت کردهاند و قصد دارند اسکلت اصلی تیم را برای فصل آینده حفظ کنند.
به گزارش ایلنا، باشگاه فولاد خوزستان همزمان با آغاز فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات، تصمیم گرفته مهرههای کلیدیاش را حفظ کند و به همین دلیل فعلاً با جدایی ابوالفضل رزاقپور و احسان محروقی موافقت نخواهد کرد.
رزاقپور که فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در ترکیب فولاد داشت و در ۲۴ مسابقه برای این تیم به میدان رفت، با نمایشهای خوب خود در خط دفاع و حمله مورد توجه پرسپولیس قرار گرفته است. این مدافع چپ که سابقه همکاری با مهدی تارتار در گلگهر را نیز دارد، یکی از گزینههای مدنظر سرخپوشان برای فصل آینده محسوب میشود.
با این حال، مدیران فولاد و کادر فنی این تیم برنامهای برای صدور رضایتنامه او ندارند و معتقدند حفظ این بازیکن برای اجرای برنامههای فصل آینده اهمیت زیادی دارد.
در سوی دیگر، احسان محروقی نیز به یکی از اهداف نقلوانتقالاتی پرسپولیس تبدیل شده است. مهاجم فولاد که فصل گذشته با ثبت ۹ گل و یک پاس گل بهترین گلزن تیمش بود، در هفتههای پایانی لیگ نیز عملکرد درخشانی داشت و در هشت بازی پایانی هفت بار موفق به گلزنی شد.
با وجود علاقه چند باشگاه به جذب محروقی، فولادیها قصد از دست دادن این مهاجم را ندارند. این بازیکن همچنان با فولاد قرارداد دارد و مدیران باشگاه او را یکی از مهرههای اصلی پروژه فصل آینده میدانند.
بر همین اساس، موضع باشگاه فولاد درباره این دو بازیکن کاملاً مشخص است؛ تا این لحظه هیچ برنامهای برای صدور رضایتنامه رزاقپور و محروقی وجود ندارد و هر دو در فهرست بازیکنان غیرقابل انتقال این باشگاه قرار گرفتهاند.