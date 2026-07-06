به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی پس از شکست ۲ بر یک برزیل برابر نروژ و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد شاگردانش شایسته نتیجه بهتری بودند، اما باید این شکست را بپذیرند و برای آینده آماده شوند.

سرمربی تیم ملی برزیل در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «طبیعی است که همه از این نتیجه ناامید باشیم. فکر نمی‌کنم جام جهانی فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته باشیم، اما عملکرد خوبی داشتیم و حتی معتقدم در بازی امروز شایسته پیروزی بودیم.»

او با اشاره به گل‌های ارلینگ هالند و پنالتی از دست‌رفته برونو گیمارش اظهار داشت: «گاهی فوتبال همین است. باید چنین شکست‌هایی را هضم کرد. این یک ماجراجویی جدید برای ما بود و حالا باید به تلاش برای پیشرفت ادامه دهیم.»

آنچلوتی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال جدایی‌اش از تیم ملی برزیل نیز گفت: «فکر نمی‌کنم این پایان کار باشد؛ برعکس، این آغاز یک چرخه جدید است. با تیمی که برزیل در اختیار دارد، حتی با وجود اتفاقات امروز، می‌توانستیم تا مراحل پایانی جام جهانی پیش برویم.»

سرمربی ایتالیایی سلسائو افزود: «به سخت‌کوشی برای تیم ملی ادامه خواهیم داد، به دنبال پیشرفت خواهیم بود و ایده‌های جدیدی را به تیم اضافه می‌کنیم. فکر می‌کنم کار خوبی انجام دادیم، اما فوتبال همین است و باید تلخی شکست را پذیرفت. من به چنین شرایطی عادت دارم و از این ناکامی به عنوان انگیزه‌ای برای آینده استفاده خواهیم کرد.»

آنچلوتی در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب برونو گیمارش برای زدن پنالتی به جای وینیسیوس جونیور نیز توضیح داد: «ما آمار بازیکنان خودمان و حریف را در طول یک سال بررسی کرده بودیم. بر اساس این داده‌ها، بهترین پنالتی‌زن تیم رافینیا بود، اما در میان بازیکنان حاضر در زمین، ترتیب انتخاب ما نیمار، ایگور تیاگو، برونو گیمارش و سپس گابریل مارتینلی بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برونو گیمارش ضربه پنالتی را بزند، چون او را بهترین گزینه موجود در زمین می‌دانستیم.»

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