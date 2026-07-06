مکزیک 2 - 3 انگلیس ؛ سه شیرها با حذف دومین میزبان راهی یک چهارم شدند

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و انگلیس در ادامه مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 4:30 امروز (دوشنبه) و با یک ساعت تاخیر در ورزشگاه «آزتکا» به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 3 بر 2 انگلیس به پایان رسید.

در این بازی جود بلینگام (36 و 38) و هری کین (60- پنالتی) برای انگلیس و کینیونس (42)و رائول خیمنس (69-پنالتی) برای مکزیک گلزنی کردند.

بازی با مالکیت بیشتر مکزیکی‌ها آغاز شد و نخستین موقعیت جدی این تیم در دقیقه 15 رقم خورد. ارسال سانچز از جناح راست با ضربه سر شیرجه‌ای رائول خیمنس همراه شد که جوردن پیکفورد با واکنشی تماشایی توپ را از کنج دروازه راهی کرنر کرد.

با وجود برتری نسبی مکزیک، انگلیس در نخستین حمله جدی خود در دقیقه 36 به گل رسید. ارسال دقیق بوکایو ساکا روی تیر دوم با غفلت مدافعان مکزیک و فرصت طلبی جود بلینگام و ضربه سر او، گل نخست را برای انگلیس رقم زد.

مکزیکی‌ها هنوز از شوک گل نخست خارج نشده بودند که تنها دو دقیقه بعد بار دیگر دروازه‌شان باز شد. توپ‌ربایی آنتونی گوردون و همکاری او با هری کین، در نهایت با پاس عرضی کاپیتان انگلیس در محوطه جریمه به جود بلینگام رسید تا این ستاره با ثبت دومین گل خود، اختلاف را به دو گل افزایش دهد.

مکزیک پس از دریافت دو گل، برای جلوگیری از حذف شدن بر شدت حملات خود افزود و در دقیقه 42 موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند. ارسال از روی یک ضربه ایستگاهی از جناح چپ با اشتباه ازری کونسا، مدافع انگلیس، مقابل پای خولیان کینیونس قرار گرفت و این بازیکن با یک شوت سرضرب دروازه پیکفورد را باز کرد تا اختلاف به حداقل برسد.

انگلیس نیمه دوم را تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه 49 ، دفع ناقص مدافعان مکزیک پشت محوطه جریمه به نیکو اورایلی رسید، اما شوت مدافع چپ انگلیس پس از برخورد به تیر دروازه راهی به گل پیدا نکرد.

در دقیقه 54 ، جارل کوانسا که برای نخستین بار با پیراهن تیم ملی انگلیس در پست دفاع راست در جام جهانی 2026به میدان رفته بود، به دلیل تکل بی‌ملاحظه روی پای گایاردو از زمین اخراج شد. علیرضا فغانی پس از بازبینی صحنه با کمک‌داور ویدئویی (VAR)، او را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد.

با وجود 10 نفره شدن، انگلیس در دقیقه 58 صاحب یک ضربه پنالتی شد. ضربه بلند جوردن پیکفورد پس از نبرد هوایی هری کین با مدافع مکزیک به آنتونی گوردون رسید و این بازیکن در ادامه، در جدال با رانخل توسط دروازه‌بان مکزیک سرنگون شد تا علیرضا فغانی نقطه پنالتی را نشان دهد. هری کین نیز در دقیقه 60 این ضربه را به گل تبدیل کرد تا ضمن به ثمر رساندن سومین گل انگلیس، ششمین گل خود در جام جهانی 2026 را نیز ثبت کند.

تکنولوژی کمک‌داور ویدئویی (VAR) در دقیقه 67 بار دیگر به کمک مکزیک آمد و علیرضا فغانی پس از بازبینی صحنه برخورد هری کین با برایان گوتیرس در محوطه جریمه، نقطه پنالتی را نشان داد. رائول خیمنس در دقیقه 69 این ضربه را به گل تبدیل کرد تا دومین گل مکزیک به ثمر برسد و اختلاف دو تیم بار دیگر به حداقل ممکن کاهش یابد.

مکزیک در ادامه فشار زیادی روی دروازه انگلیس وارد کرد، اما در رسیدن به گل تساوی ناکام ماند تا در نهایت، پس از کانادا، به دومین میزبان جام جهانی 2026 تبدیل شود که با این رقابت‌ها وداع می‌کند.

قضاوت این دیدار را علیرضا فغانی برعهده بود و علاوه بر اخراج جارل کونساه به دکلان رایس، مارک گهی، هری کین و جردن هندرسون از انگلیس و خورخه سانچس و یوهان وازکز از مکزیک کارت زرد نشان داد.

انگلیس از ساعت 00:30 بامداد روز یکشنبه 21 تیر به مصاف نروژ خواهد رفت.

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