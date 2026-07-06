پیام احساسی کافو پس از حذف برزیل؛ درد دارد، اما باز هم ایمان خواهیم داشت

به گزارش ایلنا، شکست ۲ بر یک برزیل برابر نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، موجی از ناراحتی و انتقاد را در فوتبال این کشور به همراه داشته است. تیمی که با امید قهرمانی و اضافه کردن ششمین ستاره به پیراهن خود وارد رقابت‌ها شده بود، خیلی زودتر از انتظار از جام کنار رفت و یکی از تلخ‌ترین حذف‌های چند دهه اخیر خود را تجربه کرد.

در میان واکنش‌های مختلف، پیام کافو، کاپیتان برزیل در قهرمانی جام جهانی ۲۰۰۲، حال‌وهوای ویژه‌ای داشت. او که خود تلخی شکست در فینال ۱۹۹۸ و حذف در جام جهانی ۲۰۰۶ را تجربه کرده، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دردی وجود دارد، و بسیار عمیق است. من این احساس را در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ تجربه کرده‌ام. این درد فقط به خاطر تیمی که در زمین است نیست، بلکه به خاطر میلیون‌ها برزیلی است که از ما انتظار شادی و افتخار دارند تا بتوانیم ستاره‌ای دیگر بر سینه‌مان بزنیم.»

کافو در ادامه با اشاره به تجربه‌های گذشته سلسائو تأکید کرد که هیچ موفقیت یا شکستی به‌تنهایی تضمین‌کننده آینده نیست. او نوشت: «سر پایین آوردن در سال ۹۸ ما را قهرمان ۲۰۰۲ نکرد و قهرمانی در ۲۰۰۲ هم ما را در ۲۰۰۶ پیروز نکرد.»

کاپیتان سابق برزیل معتقد است جام جهانی فقط با شانس تعیین نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل، از آماده‌سازی تا جزئیات فنی و روانی، مسیر یک تیم را مشخص می‌کند. او در بخش دیگری از پیامش آورد: «جام جهانی فقط شانس نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل است که ما را به پیروزی یا شکست می‌رساند. امروز شکست خوردیم و به خانه برمی‌گردیم؛ غمگین و بسیار غمگین، چون دوباره به پیروزی ایمان داشتیم.»

با این حال، پیام کافو فقط حسرت و اندوه نبود. او سعی کرد هواداران برزیل را به ادامه مسیر و حفظ باور دعوت کند: «و حالا؟ دوباره ایمان خواهیم داشت! این همان چیزی است که ما را به عنوان یک تیم برنده معرفی می‌کند؛ با پنج ستاره روی بزرگ‌ترین پیراهن تاریخ فوتبال.»

کافو در ادامه از هواداران برزیل به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه سلسائو یاد کرد و نوشت: «هواداران ما بزرگ‌ترین افتخار ما هستند. ما به جلو خواهیم رفت، همان‌طور که در بسیاری از لحظات دیگر این کار را کرده‌ایم؛ با سر بالا و با اطمینان از اینکه فرصتی برای نوشتن داستانی بزرگ دیگر در سال ۲۰۳۰ داریم.»

حذف برابر نروژ برای برزیل از نظر تاریخی نیز بسیار سنگین است. سلسائو از جام جهانی ۱۹۹۰ به بعد، هرگز پیش از مرحله یک‌چهارم نهایی از رقابت‌ها کنار نرفته بود، اما شکست برابر تیمی که با دو گل ارلینگ هالند تاریخ‌ساز شد، این روند را شکست.

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