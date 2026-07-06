طلسم اروپایی برزیل؛ شش شکست و هیچ برد در ۲۴ سال

به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل که در جام جهانی ۲۰۰۲ با پیروزی مقابل آلمان به پنجمین قهرمانی خود رسید، از آن زمان تاکنون در بازی‌های حذفی برابر نمایندگان اروپا ناکام مانده است. شکست ۲ بر یک برابر نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ششمین شکست متوالی سلسائو مقابل تیم‌های اروپایی در مراحل حذفی جام جهانی بود؛ آماری تلخ برای پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌ها.

این روند از جام جهانی ۲۰۰۶ آغاز شد. برزیل پس از عبور از غنا در مرحله یک‌هشتم نهایی، در یک‌چهارم نهایی مقابل فرانسه قرار گرفت و با گل تیری آنری، یک بر صفر شکست خورد؛ مسابقه‌ای که به پایان دوران یکی از پرستاره‌ترین نسل‌های برزیل منجر شد.

چهار سال بعد، در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، سلسائو بار دیگر پس از پیروزی برابر شیلی به یک تیم اروپایی رسید. این بار هلند در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک برزیل را شکست داد و شاگردان دونگا را از جام کنار زد.

در جام جهانی ۲۰۱۴، برزیل به عنوان میزبان امید زیادی به قهرمانی داشت. این تیم پس از عبور از شیلی و کلمبیا، در نیمه‌نهایی مقابل آلمان قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که با شکست تاریخی ۷ بر یک همراه شد و به یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ فوتبال برزیل تبدیل شد. چند روز بعد، سلسائو در دیدار رده‌بندی نیز سه بر صفر برابر هلند شکست خورد تا زخم آن تورنمنت عمیق‌تر شود.

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، برزیل پس از شکست مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی، دوباره به سد اروپایی برخورد کرد. بلژیک در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک برزیل را حذف کرد و رؤیای قهرمانی ششم بار دیگر ناتمام ماند.

این طلسم در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز ادامه پیدا کرد. برزیل با نمایشی درخشان کره جنوبی را شکست داد، اما در یک‌چهارم نهایی مقابل کرواسی به تساوی رسید و در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۲ حذف شد. آن شکست یکی از دردناک‌ترین ناکامی‌های نسل نیمار بود.

حالا در جام جهانی ۲۰۲۶، نروژ نام خود را به فهرست تیم‌های اروپایی اضافه کرد که برزیل را در مرحله حذفی متوقف کرده‌اند. دو گل ارلینگ هالند کافی بود تا تیم کارلو آنچلوتی با شکست ۲ بر یک از جام کنار برود و بدترین عملکرد برزیل در جام جهانی طی ۳۶ سال گذشته ثبت شود.

به این ترتیب، آخرین پیروزی برزیل مقابل یک تیم اروپایی در مرحله حذفی جام جهانی، همان فینال ۲۰۰۲ برابر آلمان باقی مانده است؛ شبی که رونالدو نازاریو با دو گل، سلسائو را به قهرمانی رساند. از آن شب طلایی تا حذف برابر نروژ، ۲۴ سال گذشته و برزیل در شش نبرد حذفی با تیم‌های اروپایی، فقط شکست دیده است.

این آمار برای تیمی با تاریخ، ستاره‌ها و اعتبار برزیل، فراتر از یک اتفاق ساده است. سلسائو همچنان مقابل تیم‌های غیراروپایی در مراحل حذفی بردهایی داشته، اما هر بار که در لحظه‌های بزرگ به فوتبال اروپا رسیده، راهش بسته شده است.

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