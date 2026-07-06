پایان تلخ نیمار در تیم ملی؛ خداحافظی اشکبار پس از حذف برزیل (عکس)
نیمار پس از شکست تلخ برزیل مقابل نروژ و حذف زودهنگام از جام جهانی ۲۰۲۶، به دوران حضورش در تیم ملی پایان داد؛ پایانی اشکبار برای ستارهای که سالها بار امیدهای سلسائو را به دوش کشید، اما هرگز نتوانست با برزیل قهرمان جهان شود.
به گزارش ایلنا، حذف برزیل برابر نروژ در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، فقط یک شکست بزرگ برای فوتبال این کشور نبود؛ این بازی به آخرین حضور نیمار با پیراهن تیم ملی برزیل تبدیل شد. ستاره ۳۴ ساله سلسائو پس از پایان مسابقه، در حالی که اشک میریخت، تصمیم خود برای خداحافظی از فوتبال ملی را اعلام کرد.
نیمار در این دیدار که با شکست ۲ بر یک برزیل به پایان رسید، در دقایق پایانی یکی از گلهای تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، اما این گل برای بازگرداندن برزیل به بازی کافی نبود. نروژ با دو گل ارلینگ هالند، یکی از بزرگترین شگفتیهای جام را رقم زد و برزیل را خیلی زودتر از انتظار از رقابتها کنار زد.
این شکست برای نیمار معنایی فراتر از حذف از یک تورنمنت داشت. او با ۸۰ گل در ۱۲۹ بازی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل محسوب میشود و در بیش از یک دهه اخیر، چهره اصلی سلسائو بود. با این حال، رؤیای بزرگ او یعنی قهرمانی در جام جهانی، هرگز محقق نشد.
نیمار در طول دوران ملی خود بارها با فشار، مصدومیت و انتقاد روبهرو شد. او در جامهای جهانی مختلف یکی از امیدهای اصلی برزیل بود، اما هر بار مسیر سلسائو پیش از رسیدن به جام متوقف شد. جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برای او با شرایط بدنی ایدهآل همراه نبود و آسیبدیدگی باعث شد نقش او در ترکیب برزیل محدودتر از گذشته باشد.
تصویر گریه نیمار پس از سوت پایان، خیلی زود به نماد حذف تلخ برزیل تبدیل شد. همتیمیهایش تلاش کردند او را آرام کنند، اما مشخص بود این شکست و خداحافظی، یکی از سنگینترین لحظات دوران حرفهای اوست.
در سوی دیگر، کارلو آنچلوتی پس از حذف برزیل اعلام کرد قصد کنارهگیری از سمت خود را ندارد. سرمربی ایتالیایی سلسائو گفت این شکست تلخ است، اما میخواهد روند بازسازی تیم را ادامه دهد و برزیل را برای چرخهای تازه آماده کند.
آنچلوتی با اشاره به آینده تیم ملی برزیل تأکید کرد: «این شکست برای برزیل دردناک بود، اما باید از آن به عنوان سوختی برای شروع یک چرخه جدید استفاده کنیم. باید به آینده فکر کنیم و بازیکنان جوان و باکیفیت را وارد مسیر بازسازی کنیم.»
حذف برابر نروژ، یکی از ضعیفترین نتایج برزیل در چند دهه اخیر جام جهانی محسوب میشود. سلسائو از سال ۱۹۹۰ به بعد، پیش از مرحله یکچهارم نهایی از جام جهانی کنار نرفته بود و شکست برابر نروژ بار دیگر زخم قدیمی فوتبال برزیل را تازه کرد.
اکنون برزیل باید وارد مرحلهای تازه شود؛ مرحلهای بدون نیمار، بدون شماره ۱۰ نمادین سالهای اخیر و با پرسشهایی بزرگ درباره آینده. برای نیمار، این پایان شاید تلختر از هر پایانی بود؛ خداحافظی پس از یک شکست، با اشک و با رؤیایی که ناتمام ماند.