جام جهانی ۲۰۲۶؛
انگلیس مقابل مکزیک هجومی شد؛ اعلام ترکیب دو تیم برای نبرد حساس
ترکیب رسمی تیمهای ملی انگلیس و مکزیک برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد؛ جایی که شاگردان توماس توخل با حضور ستارههایی چون هری کین، جود بلینگام، بوکایو ساکا و دکلان رایس برابر مکزیکِ خاویر آگیره صفآرایی میکنند. این مسابقه در ورزشگاه آزتکا و در حضور هواداران پرشمار میزبان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی مکزیک و انگلیس از ساعتی دیگر در یکی از جذابترین دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند و دقایقی پیش ترکیب رسمی دو تیم اعلام شد. این دیدار در ورزشگاه آزتکا برگزار میشود؛ مسابقهای که به دلیل شرایط خاص ارتفاع شهر مکزیکوسیتی و حمایت گسترده هواداران میزبان، یکی از دشوارترین آزمونهای انگلیس در این جام محسوب میشود.
ترکیب انگلیس برابر مکزیک
پیکفورد، کونسا، هری کین، اورایلی، رایس، گوهی، اندرسون، ساکا، کوانسا، بلینگام و گوردون
توماس توخل برای این دیدار، جردن پیکفورد را درون دروازه قرار داده و خط دفاعی تیمش را با ازری کونسا، نیکو اورایلی، دکلان رایس و مارک گوهی شکل داده است. در میانه میدان الیوت اندرسون در کنار کوانسا و جود بلینگام به میدان میرود و در خط حمله نیز بوکایو ساکا، آنتونی گوردون و هری کین، کاپیتان سهشیرها، مأمور گلزنی هستند.
ترکیب مکزیک برابر انگلیس
آنخل، مونتس، واسکس، گایاردو، لیرا، رومو، مورا، آلوارادو، کینیونس، خیمنز و سانچس
خاویر آگیره تیمش را با رائول رانخل درون دروازه به زمین فرستاده است. خورخه سانچس، سزار مونتس، یوهان واسکس، خسوس گایاردو و اریک لیرا خط دفاع و میانه میدان مکزیک را تشکیل میدهند. همچنین لوئیس رومو، گیلبرتو مورا، روبرتو آلوارادو، خولین کینیونس و رائول خیمنز در ترکیب اصلی التری حضور دارند تا امیدهای میزبان برای صعود به جمع هشت تیم برتر را زنده نگه دارند.
انگلیس پس از عبور دشوار از جمهوری دموکراتیک کنگو به این مرحله رسیده و مکزیک نیز با حذف اکوادور و ثبت نخستین پیروزی خود در مراحل حذفی جام جهانی پس از چهار دهه، با روحیهای بالا به استقبال این مسابقه آمده است. برنده این دیدار راهی مرحله یکچهارم نهایی خواهد شد