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جام جهانی ۲۰۲۶؛

هالند بهترین بازیکن دیدار برزیل و نروژ شد

هالند بهترین بازیکن دیدار برزیل و نروژ شد
کد خبر : 1809236
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ستاره تیم ملی نروژ به عنوان بهترین بازیکن دیدار با برزیل انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال برزیل و نروژ از ساعت 23:30 امشب (یکشنبه) در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026، در ورزشگاه «مت‌لایف» نیویورک به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 2 بر یک نروژ به پایان رسید.

در پایان این مسابقه، ارلینگ هالند، ستاره تیم ملی نروژ، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. غول وایکینگ‌ها در این دیدار هر دو گل تیمش را به ثمر رساند تا ضمن رقم زدن نخستین صعود تاریخ نروژ به جمع هشت تیم برتر جام جهانی، شمار گل‌های خود در این رقابت‌ها را به عدد 7 برساند و همچنان در کورس رقابت با لیونل مسی و کیلیان امباپه برای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی باقی بماند.

نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس خواهد رفت.

 

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