توخل شایعه عجیب درباره انگلیس را تکذیب کرد؛ ویاگرا در کار نیست!
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، در آستانه دیدار حساس تیمش برابر مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، به شایعهای عجیب درباره روش آمادهسازی بازیکنانش واکنش نشان داد و استفاده از ویاگرا برای مقابله با ارتفاع شهر میزبان را قویاً رد کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس باید در یکی از دیدارهای مهم مرحله حذفی جام جهانی برابر مکزیک قرار بگیرد؛ مسابقهای که علاوه بر حساسیت فوتبالی، به دلیل شرایط جغرافیایی و ارتفاع محل برگزاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در روزهای اخیر برخی گمانهزنیها درباره احتمال استفاده کادر پزشکی انگلیس از ویاگرا برای کمک به سازگاری بازیکنان با شرایط ارتفاع مطرح شده بود؛ موضوعی که خیلی زود به یکی از حاشیههای عجیب اردوی سهشیرها تبدیل شد.
توماس توخل اما در واکنش به این شایعه، آن را کاملاً بیاساس دانست و تأکید کرد انگلیس برای آمادهسازی بازیکنان خود از روشهای علمی، پزشکی و حرفهای استفاده میکند. سرمربی آلمانی انگلیس گفت: «این خبر کاملاً بیاساس است. ما به روشهای علمی و منطقی برای آمادهسازی تیم خود اعتماد داریم.»
این شایعه در حالی مطرح شد که بازی برابر مکزیک برای انگلیس اهمیت زیادی دارد. سهشیرها برای ادامه مسیر در جام جهانی باید از سد میزبان عبور کنند؛ تیمی که با حمایت هوادارانش و آشنایی بیشتر با شرایط آبوهوایی، میتواند حریفی بسیار سخت برای شاگردان توخل باشد.
توخل در کنار تکذیب این خبر، درباره فضای پیرامون تیم ملی انگلیس نیز صحبت کرد و از میزان حمایت هواداران در دیدارهای اخیر رضایت کامل نداشت. او پس از پیروزی اخیر انگلیس مقابل ولز، به این نکته اشاره کرده بود که تیمش نیازمند حمایت پررنگتر و پرشورتر از سوی هواداران است؛ بهخصوص حالا که مسابقات وارد مرحله حذفی شده و کوچکترین جزئیات میتواند سرنوشت یک تیم را تغییر دهد.
سرمربی انگلیس در ماههای اخیر تلاش کرده با ایجاد رقابت در ترکیب و دعوت از بازیکنان مختلف، تیمی آمادهتر برای جام جهانی بسازد. او پیش از شروع رقابتها فهرستی گسترده از بازیکنان را زیر نظر داشت و برای آخرین اردوی ملی پیش از جام جهانی، تصمیم گرفت گروه بزرگی از نفرات را بررسی کند تا بهترین ترکیب ممکن را برای تورنمنت انتخاب کند.
یکی از موضوعات مهم اردوی انگلیس، وضعیت ستارههایی مانند جود بلینگام بود. این بازیکن در برنامههای توخل جایگاه مهمی داشت، اما مصدومیت باعث شد نتواند در برخی دیدارهای اخیر تیم ملی به میدان برود. غیبت او یکی از دغدغههای کادر فنی انگلیس بود؛ هرچند توخل همچنان امیدوار است مهرههای کلیدی تیمش در حساسترین مقطع جام جهانی به آمادگی کامل برسند.
همچنین وضعیت ریس جیمز، مدافع راست انگلیس، از دیگر مسائل مورد توجه بود. مصدومیت این بازیکن باعث شد او بخشی از برنامههای تیم ملی را از دست بدهد و توخل برای پوشش این پست، به سراغ گزینههای تازهتری برود. دعوت از نیکو اورایلی نیز در همین راستا انجام شد تا دست سرمربی انگلیس برای انتخاب ترکیب در سمت راست بازتر باشد.
انگلیس در شرایطی به مصاف مکزیک میرود که فشار روی توخل و بازیکنانش بسیار بالاست. تیم ملی انگلیس سالهاست با انتظارات بزرگ وارد تورنمنتهای مهم میشود و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز هواداران این کشور چیزی جز صعود به مراحل بالاتر را نمیخواهند.