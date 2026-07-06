جهش باورنکردنی ووزینیا؛
دروازهبان کیپورد از ۵۰ هزار به ۲۶ میلیون دنبالکننده رسید
ووزینیا، دروازهبان تیم ملی کیپورد، با وجود حذف تیمش از جام جهانی ۲۰۲۶، به یکی از عجیبترین و پربازتابترین چهرههای این تورنمنت تبدیل شده است؛ بازیکنی که با نمایشهای درخشان خود، نه فقط در زمین، بلکه در شبکههای اجتماعی هم رکوردی تاریخی به ثبت رساند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کیپورد اگرچه نتوانست به مسیر خود در جام جهانی ادامه دهد، اما داستان شگفتانگیز این تیم با نام یک نفر گره خورد؛ ووزینیا، دروازهبان ۴۰ سالهای که در جریان رقابتها به سرعت به یک پدیده جهانی تبدیل شد و حالا عنوان پرطرفدارترین دروازهبان تاریخ اینستاگرام را در اختیار دارد.
طبق گزارش رسانه آرژانتینی Ole، ووزینیا در آغاز جام جهانی تنها حدود ۵۰ هزار دنبالکننده داشت، اما عملکرد خیرهکنندهاش، بهویژه در دیدار برابر اسپانیا، باعث شد موجی عظیم از توجه جهانی به سمت او روانه شود.
نتیجه این اتفاق، رشدی کمسابقه در صفحات اجتماعی او بود؛ رشدی که تعداد دنبالکنندگانش را به حدود ۲۶ میلیون نفر رساند.
این جهش عجیب باعث شد ووزینیا از رکورد ایکر کاسیاس، اسطوره دروازهبانی اسپانیا، عبور کند. کاسیاس پیش از این با ۲۰.۴ میلیون دنبالکننده، یکی از پرطرفدارترین دروازهبانهای تاریخ در اینستاگرام محسوب میشد، اما حالا دروازهبان کیپورد با اختلافی قابل توجه بالاتر از او ایستاده است.
نکته جالبتر اینکه ووزینیا حالا تنها حدود ۸۰۰ هزار دنبالکننده کمتر از صفحه رسمی تیم ملی برزیل دارد؛ اتفاقی که نشان میدهد محبوبیت ناگهانی او فقط یک موج مقطعی ساده نبوده و میتواند به یکی از بزرگترین رکوردهای شبکههای اجتماعی در فوتبال ملی تبدیل شود.
نام واقعی این دروازهبان، جوزیمار دیاس است. او در سوم ژوئن ۱۹۸۶ در شهر میندلو به دنیا آمد و سالهاست یکی از چهرههای مهم فوتبال کیپورد محسوب میشود. ووزینیا از سال ۲۰۱۲ برای تیم ملی کشورش بازی میکند و پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، تجربه حضور در چند دوره جام ملتهای آفریقا را نیز در کارنامه داشت.
داستان زندگی او نیز در افزایش محبوبیتش بیتأثیر نبوده است. ووزینیا کودکی آسانی نداشت و تحت سرپرستی مادربزرگش بزرگ شد، اما با تلاش و پشتکار توانست خود را به سطح اول فوتبال ملی برساند. همین مسیر دشوار، در کنار نمایشهای درخشانش در جام جهانی، از او چهرهای الهامبخش برای هواداران فوتبال ساخت.
محبوبیت ووزینیا فقط میان هواداران عادی فوتبال شکل نگرفته است. طبق گزارش Ole، برخی چهرههای سرشناس فوتبال، از جمله بازیکنان مطرح آرژانتینی، نیز در فهرست دنبالکنندگان او دیده میشوند. او حالا حتی از نامهایی مثل امیلیانو مارتینز و خولین آلوارز نیز در فضای اینستاگرام پیشی گرفته و به یکی از غیرمنتظرهترین پدیدههای رسانهای جام تبدیل شده است.
در جامی که ستارههای بزرگی مانند مسی، رونالدو، هالند، وینیسیوس و امباپه نگاهها را به خود جلب کردهاند، ظهور ناگهانی یک دروازهبان از کیپورد نشان داد جام جهانی هنوز هم میتواند قهرمانان غیرمنتظره بسازد؛ بازیکنانی که شاید تیمشان زودتر از رقابتها کنار برود، اما داستانشان تا مدتها در ذهن هواداران باقی بماند.
ووزینیا حالا فقط دروازهبان تیم ملی کیپورد نیست؛ او به نماد یکی از خاصترین روایتهای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است؛ روایتی از یک تیم کوچک، یک دروازهبان باتجربه، چند نمایش درخشان و انفجاری بیسابقه در شبکههای اجتماعی.