تصمیم جسورانه آنچلوتی؛ مارتینلی به جای نیمار و رافینیا پشت مهاجمان برزیل

به گزارش ایلنا، با مصدومیت لوکاس پاکتا از ناحیه همسترینگ، گابریل مارتینلی در ترکیب اصلی برزیل قرار گرفته است. نکته جالب اینکه انتظار می‌رود ستاره آرسنال نه در پست تخصصی خود در کناره‌ها، بلکه در نقش هافبک هجومی و پشت مهاجمان بازی کند.

این همان پستی است که مارتینلی در دیدار قبلی برابر ژاپن از آن منطقه توانست گل پیروزی‌بخش برزیل را در دقیقه ۹۵ به ثمر برساند؛ گلی که سلسائو را از یک بازی دشوار عبور داد و جایگاه او را در برنامه‌های آنچلوتی جدی‌تر کرد.

تصمیم سرمربی ایتالیایی از آن جهت قابل توجه است که رافینیا پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت دوباره در دسترس قرار گرفته، اما بازی را از روی نیمکت آغاز می‌کند. علاوه بر او، نیمار نیز در ترکیب اصلی حضور ندارد و آنچلوتی ترجیح داده مارتینلی را در نقش شماره ۱۰ به میدان بفرستد.

این انتخاب نشان می‌دهد آنچلوتی برای بازی با نروژ به دنبال سرعت، پرس، دوندگی و حمله به فضاهای خالی است؛ ویژگی‌هایی که مارتینلی می‌تواند در منطقه مرکزی خط حمله هم به تیم اضافه کند.

در واقع، نیمکت‌نشینی همزمان رافینیا و نیمار و اعتماد به مارتینلی در چنین مسابقه‌ای، یک پیام روشن دارد: آنچلوتی برای شکستن ساختار فیزیکی و منظم نروژ، به انرژی و تحرک بیشتر در پشت خط حمله نیاز دارد.

حالا مارتینلی در یکی از مهم‌ترین بازی‌های برزیل در جام جهانی این فرصت را دارد که نشان دهد گل دیرهنگام مقابل ژاپن فقط یک لحظه تصادفی نبود؛ بلکه آغاز نقشی تازه برای او در تیم ملی برزیل است.

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